"Новий мер буде жінкою": Тищенко оконфузился с предвыборной агитацией

Николай Тищенко оконфузился с предвыборной агитацией в столице. Хотя мэрские амбиции нардепа и ресторатора не поддержали однопартийцы по "Слуги народа", выдвинув Ирину Верещук, билборды и лайтбоксы с Тищенко и дальше "украшают" столицу.

Но с одним из лайтбоксов, где Тищенко слоганом на фоне партийной символики намекает, что не прочь побороться за кресло мэра, произошла неприятность.

Так после политической агитации "Слуги народа" со словами "Новий мер буде жінкою" появляется в том же желто-зеленом оформлении улыбающийся Николай Тищенко с его слоганом "Оновлюємо країну - оновимо Київ". Видео появилось на Facebook-странице ресурса "Буквы".

"Вибори мера Києва 2020: передвиборча агітація 99 рівня", - подписано видео с конфузным лайтбоксом.

Тищенко оконфузился с предвыборной агитацией (видео: facebook.com/bykvu)

Отметим, что согласно последним опросом, действующий мэр столицы Виталий Кличко является основным кандидатом на ближайших выборах. Он лидирует с отрывом в 3,5 раза от своего ближайшего конкурента - Сергея Притулы. Последний пока не определился, будет ли он баллотироваться.

А вот лидер праймериз от "Слуги народа" Ирина Верещук - на третьем месте. Политик является экс-мэр города Рава-Руська Львовской области, но в Киеве, по мнению политологов, ее не знают и не ассоциируют со столицей.

Эксперты говорят, что "Слуги народа" таким выбором решили сыграть на том, что у нее есть практический опыт управления городом, а с другой - на то, что она могла бы стать первой женщиной-мэром.

Выборы столичного главы должны состоятся уже 25 октября 2020 года.

Ранее мы писали, что нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире.