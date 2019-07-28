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Переплутав місто і область: Зеленський осоромився постом в Facebook

STYLERКурйози    28.07.2019 - 17:42
Переплутав місто і область: Зеленський осоромився постом в Facebook
Зеленський переплутав місто і область - конфуз в мережі (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський ненавмисно "декомунізував" Дніпропетровську область

Президент України Володимир Зеленський переплутав назву міста і області у своїй публікації у соціальній мережі Facebook. Новоспечений Гарант назвав Дніпропетровську область Дніпровською, чим ненавмисно "декомунізував" область і потішив мережу. Пост був пов'язаний з вимогою звільнити голову ГУНП в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю, який потрапив в резонансний скандал з патрульними.

"В сучасному світі нічого неможливо приховати. Незважаючи на всі спроби замовчати історію про затримання патрульних, які зупинили за порушення авто начальника обласного управління МВС в Дніпровській області Віталія Глуховері, відео з подробицями інциденту з'явилося в соцмережах і ЗМІ", – написав Зеленський.

Переплутав місто і область: Зеленський осоромився постом в Facebook

Зеленський переплутав місто і область - конфуз в мережі (колаж РБК-Україна)

Слід нагадати, що сам Віталій Глуховеря відповів у своєму Facebook на прохання Зеленського його звільнити. Начальник ГУНП у Дніпропетровській області, генерал Віталій Глуховеря відповів Президенту України Володимиру Зеленському на питання про конфлікт з патрульними.

"Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту і був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Зараз надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим. Вважаю справою честі розібратися в ситуації!" - заявив Глуховеря.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідування через затримання патрульних в Дніпрі.

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Новини України Володимир ЗеленськийдекоммунизацияВиталий Глуховеря
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