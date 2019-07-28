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Перепутал город и область: Зеленский оконфузился постом в Facebook

STYLERКурьезы    28.07.2019 - 17:42
Перепутал город и область: Зеленский оконфузился постом в Facebook
Зеленский перепутал город и область - конфуз в сети (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский нечаянно "декоммунизировал" Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал название города и области в своей публикации в социальной сети Facebook. Новоиспеченный Гарант назвал Днепропетровскую область Днипровской, чем нечаянно "декоммунизировал" область и позабавил сеть. Это был единственный забавный момент публикации, так как пост был связан с требованием уволить главу ГУНП в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, который попал в резонансный скандал с патрульными.

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании патрульных, которые остановили за нарушение авто начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю, видео с подробностями инцидента появилось в соцсетях и СМИ", – написал Зеленский.

Перепутал город и область: Зеленский оконфузился постом в Facebook

Зеленский перепутал город и область - конфуз в сети (коллаж РБК-Украина)

Следует напомнить, что сам Виталий Глуховеря ответил в своем Facebook на просьбу Зеленского его уволить. Начальник ГУНП в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря ответил Президенту Укарины Владимиру Зеленскому на вопрос о конфликте с патрульными.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Напомним, что ранее ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийдекоммунизацияВиталий Глуховеря
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