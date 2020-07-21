На пляжі під Запоріжжям бабуся "вигулювала" онука на повідку (відео)

Бабуся стала зіркою мережі, після того, як "прив'язала онука на повідок" і прогулялася по пляжу
На курорті Азовського моря в Запорізькій області помітили оригінальну бабусю, яка винайшла дуже надійний метод контролю за купанням в морі малолітнього онука.
Бабуся придумала свого роду повідок, на якому і купалася дитина. Це довга мотузка, обв'язана на талії хлопчика.
Поки дитина "на повідку" пустувала в морі, жінка спокійно стояла на березі і тримала другий кінець мотузки.
Курйозне відео зняли відпочиваючі в Приморському Посаді. Ролик з'явився в Telegram-каналі Мелітополь
Бабуся вигулювала онука на повідку на Азовському морі (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)
У мережі в основному позитивно поставилися до такого способу контролю з боку пильної бабусі. В коментарях жінку хвалять за лайфхак:
Раніше на фото показали, що діється на єдиному курорті "ДНР", куди пускають за списками.
Також ми писали, що у Києві дозволили купатися на пляжах, опублікований список дозволених зон відпочинку.