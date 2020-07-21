На пляже под Запорожьем бабушка "выгуливала" внука на поводке (видео)

Бабушка стала звездой сети, после того, как "привязала внука на поводок" и прогулялась по пляжу
На курорте Азовского моря в Запорожской области заметили оригинальную бабушку, которая изобрела очень надежный метод контроля за купанием в море малолетнего внука.
Бабуля придумала своего рода поводок, на котором и купался ребенок. Это длинная веревка, обвязанная на талии мальчика.
Пока ребенок "на поводке" резвился в море, женщина спокойно стояла на берегу и держала второй конец веревки.
Курьезное видео сняли отдыхающие в Приморском Посаде. Ролик появился в Telegram-канале Мелитополь
Бабушка выгуливала внука на поводке на Азовском море (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)
В сети в основном положительно отнеслись к такому способу контроля со стороны бдительной бабули. В комментариях женщину хвалят за лайфхак:
Ранее на фото показали, что творится на единственном курорте "ДНР", куда пускают по спискам.
Также мы писали, что в Киеве разрешили купаться на пляжах, опубликован список разрешенных зон отдыха.