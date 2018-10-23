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Побігла святкувати: коза привела в захват глядачів футболу

STYLERКурйози    23.10.2018 - 16:45

Відео: YouTube/Sport24ru

Емоційна коза, яка вирішила відсвяткувати забитий гол, стала зіркою Інтернету. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Sport24ru.

Кумедний інцидент стався в Молдові, під час матчу жіночого чемпіонату з футболу. У селі Ниморень, під час гри команд "Норок" і "Агаріста" на футбольне поле вибігла коза.

Тварина з'явилася на полі у той момент, коли дівчата з команди "Норок" проводили атаку. Коза вибігла на поле, постояла трохи і після того, як забили гол, побігла разом з учасницями команди в бік воріт, щоб відсвяткувати перемогу.

Після цього, коза так само жваво разом з дівчатами побігла до центру поля. Але насолодитися їй участю в грі не дали, і вигнали з території футбольного поля.

На жаль, гол, який забила команда "Норок" в компанії з козою, не принесла їм перемогу. "Агаріста" змогла відігратися і матч закінчився внічию, з рахунком 2:2.

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Відео: РБК-Україна

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