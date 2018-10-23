Побежала праздновать: коза привела в восторг зрителей футбола

Видео: YouTube/Sport24ru

Эмоциональная коза, которая решила отпраздновать забитый гол, стала звездой Интернета. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Sport24ru.

Забавный инцидент произошел в Молдове, во время матча женского чемпионата по футболу. В селе Ниморень, во время игры команд "Норок" и "Агаристе" на футбольное поле выбежала коза.

Животное появилось на поле в тот момент, когда девушки из команды "Норок" проводили атаку. Коза выбежала на поле, постояла немного и после того, как гол был забит, побежала вместе с участницами команды в сторону ворот, чтобы отпраздновать победу.

После этого, коза так же резво вместе с девушками побежала к центру поля. Но насладиться ей участием в игре не дали, и выгнали с территории футбольного поля.

К сожалению, гол, который забила команда "Норок" в компании с козой, не принесла им победу. "Агаристе" смогла отыграться и матч закончился вничью, со счетом 2:2.

Кстати, ранее мы писали о том, что в киевском метро заметили обезьянку, которая свободно прыгала по поручням. Мартышка была одета в джинсы и рубашку.

А также мы рассказывали о том, что знаменитый кот-экстрасенс угадал пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Видео: РБК-Украина