Не про**изди Росії: Путін зганьбився на форумі (відео)

У мережі активно обговорюють нове слово, сказане Путіним
Володимир Путін знову оскандалився, вживши у своїй промові на Міжнародному арктичному форумі незрозуміле слово, в якому багатьом явно почулася нецензурщина. Відповідне відео опублікував у своєму Facebook відомий російський журналіст і письменник Олег Кашин.
Президент РФ Володимир Путін розповідав про освоєння ресурсів і про втрачені можливості.
"Отже, не просп**дить щось Росії з точки зору освоєння цих ресурсів. Звичайно ні. Ну звичайно ні. По-перше, ресурси справді колосальні. Вони загальнопланетарного масштабу..." - сказав він.
Можна припустити, що Путін зім'яв фразу "проспить тут". Але вийшло у нього щось зовсім неоковирне.
"Що він сказав?" - підписав ролик Кашин.
Відео: facebook.com/oleg.kashin
У коментарях до відео користувачі мережі не змогли пройти повз такого висловлювання Путіна і почали активно розвивати тему:
Як повідомлялося раніше, днями президент РФ Володимир Путін обмовився, цитуючи відомого байкаря Івана Крилова, а саме - його популярний твір "Зозуля і Півень".
Нагадаємо, що нещодавно в Набережних Челнах у РФ з'явилася могила Путіна.