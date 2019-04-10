ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не про**изди Россию: Путин опозорился на форуме (видео)

STYLERКурьезы    10.04.2019 - 21:25
Не про**изди Россию: Путин опозорился на форуме (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В сети активно обсуждают новое слово, сказанное Путиным

Владимир Путин снова оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину. Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook известный российский журналист и писатель Олег Кашин.

Президент РФ Владимир Путин рассказывал про освоение ресурсов и про утраченные возможности. 

"Значит, не просп**дить что-то России с точки зрения освоения этих ресурсов. Конечно нет. Ну конечно нет. Во-первых, ресурсы действительно колоссальные. Они общепланетарного масштаба..." - сказал он.

Можно предположить, что Путин скомкал фразу "проспит здесь". Но вышло у него нечто совсем неудобоваримое.

"Что он сказал?" - подписал ролик Кашин.

 Видео: facebook.com/oleg.kashin

В комментариях к видео пользователи сети не смогли пройти мимо такого высказывания Путина и принялись активно развивать тему: 

  • Не про**изди Россию и ты;
  • "Ничего нового. Про спи**ить что то в России в планетарных масштабах;
  • Шнур текст писал;
  • Абырвалг;
  • Всегда удивляюсь, как люди, находящиеся рядом с ним, сдерживаются и не плюют;
  • А что у него с лицом? Это точно он?

Как сообщалось ранее, на днях президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".

Напомним, что недавно в Набережных Челнах в РФ появилась могила Путина

Щенок, мерзость, губошлеп: нардеп и экс-министр устроили клоунаду в прямом эфире Пока не склюют чайки: Корчинский хочет казнить Путина на Крымском мосту
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Владимир Путинскандал
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь