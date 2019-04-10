Не про**изди Россию: Путин опозорился на форуме (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети активно обсуждают новое слово, сказанное Путиным

Владимир Путин снова оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину. Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook известный российский журналист и писатель Олег Кашин.

Президент РФ Владимир Путин рассказывал про освоение ресурсов и про утраченные возможности.

"Значит, не просп**дить что-то России с точки зрения освоения этих ресурсов. Конечно нет. Ну конечно нет. Во-первых, ресурсы действительно колоссальные. Они общепланетарного масштаба..." - сказал он.

Можно предположить, что Путин скомкал фразу "проспит здесь". Но вышло у него нечто совсем неудобоваримое.

"Что он сказал?" - подписал ролик Кашин.

Видео: facebook.com/oleg.kashin

В комментариях к видео пользователи сети не смогли пройти мимо такого высказывания Путина и принялись активно развивать тему:

Не про**изди Россию и ты;

"Ничего нового. Про спи**ить что то в России в планетарных масштабах;

Шнур текст писал;

Абырвалг;

Всегда удивляюсь, как люди, находящиеся рядом с ним, сдерживаются и не плюют;

А что у него с лицом? Это точно он?

Как сообщалось ранее, на днях президент РФ Владимир Путин оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".

Напомним, что недавно в Набережных Челнах в РФ появилась могила Путина.