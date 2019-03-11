В России "похоронили" Путина: цветов на могиле нет

Путина похоронили в России - фото могилы в Набережных Челнах (коллаж РБК-Украина)

Могила Путина приурочена к "похоронам интернета в России"

Могила президента РФ Владимира Путина, которого недавно заподозрили в "беременности", появилась в Набережных Челнах. На ней стоит надгробный памятник, на котором его фото и дата смерти - 2019 год. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бессрочка Челны Info".

Известно, что "похороны" прошли у здания Следственного комитета России. Подобный "жест" был приурочен к новому закону, который инициировала правящая партия "Единая Россия". Скандальный закон, согласно которому пользователям смогут отключать интернет, будет ограничивать права и свободы граждан.

На фото видно, что сограждане президента не спешат нести цветы на его могилу.

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина", - сказано в сообщении Telegram-канала.

Пользователи сети пишут, что "моральным трупом он уже был, когда пришел к власти". Также отмечается, что Путин очень суеверен и "боится таких вещей, как огня".

Путина похоронили в России - фото могилы в Набережных Челнах (фото: соцсети)

К слову, 10 января в России прошли массовые акции протеста против нового закона об интернете.

Ранее мы сообщали, что в российских танках появились туалеты. Пользователи сети высмеяли подобное ноу-хау.

К слову, недавно бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Также мы писали, что Путин наградил орденом Народного артиста Украины Михаила Жванецкого.