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Путин наградил орденом Народного артиста Украины

STYLERПерсоны    28.02.2019 - 19:09
Путин наградил орденом Народного артиста Украины
Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством (коллаж РБК-Украина)

Эксперты считают, что Путин решил "подбросить дров в огонь" после скандала с Евровидением

Президент РФ Владимир Путин, которого недавно заподозрили в "беременности" из-за осунувшегося вида и переколотого ботоксом лица, вручил орден "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени украинскому сатирику из Одессы Михаилу Жванецкому, который является Народным артистом Украины. Об этом сообщают росСМИ.

Сатирика, которому на следующей неделе (6 марта) исполнится 85 лет, наградили за то, что он внес "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства", а также за "многолетнюю плодотворную деятельность".

В то же время, политические эксперты считают, что таким образом руководство РФ решило подкинуть горючего в костер "украинских зрад" и усилить возростающую конфронтацию после недавнего скандала с нацотбором на Евровидение 2019.

По мнению одесского политолога Василия Зырянского, передает Dumskaya.net, после нападок на украинских звезд, гастролирующих в Росии, путинский орден Народному артисту Украины может спровоцировать еще больший раскол в обществе.

Михаил Жванецкий стал Народным артистом Украины в 1999 году, в 2009 году он получил аналогичный орден в РФ (IV степени), а в 2012 году стал Народным артистом России.

К слову, недавно бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Также мы сообщали, что знаменитая голливудская актриса, звезда Playboy Памела Андерсон, написала письмо Владимиру Путину.

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