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В российских танках появились туалеты: сеть заливается смехом

STYLERКурьезы    07.03.2019 - 18:17
В российских танках появились туалеты: сеть заливается смехом
Туалет в Армате - реакция сети на российские танки (коллаж РБК-Украина)

Теперь штаны российского танкиста останутся сухими, - шутят пользователи сети

Российские конструкторы решили проблему отсутствия "удобств" в танках "Армата" - тяжелых гусеничных платформах, служащих основой для создания танков и разного рода бронемашин. Теперь в танках помимо воды и сухпайка появились санузлы, сообщают росСМИ.

Это нужно, чтоб экипаж танка мог выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. Конструкторы называют это ноу-хау СЖО, то есть средство жизнеобеспечения, попросту туалет.

Пользователи соцсети бурно высмеяли подобное нововведение в российской армии. Некоторые считают, что танкисты должны быть голодными, и проще их не кормить. Кое-кто шутит, что в танке просто украли люк в днище.

"Зачем, если "Голодный боец в бою не обоср*тся". Не кормить солдат экономнее!" - высказался Klim Chuhunkin.

"Это Книга рекордов Гиннеса. Первый в мире бронированный сортир на гусеницах", - пошутил Евгений Карамьян.

Теперь россияне перестанут обс*раться на рабочем месте", - иронизирует Евгений Карамьян.

"Интересно, какая модификация - дырка в днище или ведро?" - спрашивает Юрий Груданов.

"Платный?" - пошутил Владимир Григорян.

"Так это они люк в днище на металлолом сдали, а получившуюся дырку "туалетом" назвали... Все как обычно..." - смеется Вадим Полищук.

В сети даже гуляет иллюстрация "три танкиста и санузел".

В российских танках появились туалеты: сеть заливается смехом

Туалет в Армате - реакция сети на российские танки (фото: facebook.com)

К слову, недавно бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Также мы сообщали, что знаменитая голливудская актриса, звезда Playboy Памела Андерсон, написала письмо Владимиру Путину.

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