"Роѕѕтрілюються всі незгодні": Мухарський презентував свою передвиборчу програму

Телеведучий назвав себе Орестом Лютим і пообіцяв оголосити всю Землю тотальної Україною
Відомий український телеведучий Антін Мухаский, який нещодавно жорстко висловився про "президентство" Вакарчука і Зеленського, іронічно посміявся над претендентами на пост президента України ще раз. Він в соціальній мережі Facebook опублікував жартівливу передвиборну програму, що складається з десяти декретів.
Він написав:
"Орест Лютий йде в президенти!!! 10 основних тез передвиборчої програми:
1) Першим декретом скасовується посаду президента.
2) Другим декретом розпускається парламент.
3) Третім декретом в країні вводиться посада диктатора.
4) Четвертим декрету вводиться смертна кара.
5) П'ятим декретом роѕѕтрілюются всі незгодні.
6) Шостим декретом націоналізуються всі кошти у олігархів (які вже розстріляні).
7) Сьомим декретом на кошти олігархів в Україні відновлюється ядерна програма і в найкоротший термін створюється власна ядерна зброя, що розміщується переважно в російськомовних регіонах сходу і півдня.
8) Восьмим декретом Україна оголошує війну Росії і завдає превентивний ядерний удар.
9) Дев'ятим декретом всі (крім галичан, бойків та лемків), вцілілі росіяни разом з американцями, китайцями і індійцями піддаються суворій насильницькій українізації.
10) Десятим декретом – вся планета Земля оголошується тотальною Україною".
До своєї публікації він прикріпив фотографію, на якій він зображений з вогнепальною зброєю.
Фото: (facebook.com/AntinMykharskyi)
До того ж, він написав, що будь-які російськомовні коментарі будуть видалені, а ті, хто їх написав — "роѕѕтріляні".
Скріншот поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi
У коментарях по-різному віднеслися до "програми" Мухарського.
"Ні, ну тепер хоч розірвися! За розумного Славіка, красивого Зеленського або за фашиста Ореста...", "Пане, та ви ще той троль роѕѕійськомовних і вузьколобих", "Жарти жартами, але програма абсолютно надається до виконання. Причому при широкій підтримці народу. Тільки важливо у часі її не розтягувати...", — пишуть в коментарях.
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi
Один з користувачів написав: "Антін, вангую, що вже сьогодні деякі ворожі сайти опублікують цю програму як факт! Ще й по ТБ покажуть!", на що телеведучий відповів: "викриття всесвітнього дебілізму в різних формах - май вей (мій шлях – прим. ред) ))".
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi
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До речі, старша дочка Єгорової прокоментувала конфлікт з Мухарським.
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