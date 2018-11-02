"Роѕѕтрілюються всі незгодні": Мухарський презентував свою передвиборчу програму

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Телеведучий назвав себе Орестом Лютим і пообіцяв оголосити всю Землю тотальної Україною

Відомий український телеведучий Антін Мухаский, який нещодавно жорстко висловився про "президентство" Вакарчука і Зеленського, іронічно посміявся над претендентами на пост президента України ще раз. Він в соціальній мережі Facebook опублікував жартівливу передвиборну програму, що складається з десяти декретів.

Він написав:

"Орест Лютий йде в президенти!!! 10 основних тез передвиборчої програми:

1) Першим декретом скасовується посаду президента.

2) Другим декретом розпускається парламент.

3) Третім декретом в країні вводиться посада диктатора.

4) Четвертим декрету вводиться смертна кара.

5) П'ятим декретом роѕѕтрілюются всі незгодні.

6) Шостим декретом націоналізуються всі кошти у олігархів (які вже розстріляні).

7) Сьомим декретом на кошти олігархів в Україні відновлюється ядерна програма і в найкоротший термін створюється власна ядерна зброя, що розміщується переважно в російськомовних регіонах сходу і півдня.

8) Восьмим декретом Україна оголошує війну Росії і завдає превентивний ядерний удар.

9) Дев'ятим декретом всі (крім галичан, бойків та лемків), вцілілі росіяни разом з американцями, китайцями і індійцями піддаються суворій насильницькій українізації.

10) Десятим декретом – вся планета Земля оголошується тотальною Україною".

До своєї публікації він прикріпив фотографію, на якій він зображений з вогнепальною зброєю.

Фото: (facebook.com/AntinMykharskyi)

До того ж, він написав, що будь-які російськомовні коментарі будуть видалені, а ті, хто їх написав — "роѕѕтріляні".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi

У коментарях по-різному віднеслися до "програми" Мухарського.

"Ні, ну тепер хоч розірвися! За розумного Славіка, красивого Зеленського або за фашиста Ореста...", "Пане, та ви ще той троль роѕѕійськомовних і вузьколобих", "Жарти жартами, але програма абсолютно надається до виконання. Причому при широкій підтримці народу. Тільки важливо у часі її не розтягувати...", — пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi

Один з користувачів написав: "Антін, вангую, що вже сьогодні деякі ворожі сайти опублікують цю програму як факт! Ще й по ТБ покажуть!", на що телеведучий відповів: "викриття всесвітнього дебілізму в різних формах - май вей (мій шлях – прим. ред) ))".

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/AntinMykharskyi

Нагадаємо, суд виніс рішення по аліментах Антіна Мухарського.

До речі, старша дочка Єгорової прокоментувала конфлікт з Мухарським.

Раніше Антін Мухарський зізнався, куди переїхав з України.

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