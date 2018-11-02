"Раѕѕтреливаются все несогласные": Мухарский представил свою предвыборную программу

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Телеведущий назвал себя Орестом Лютым и пообещал объявить всю Землю тотальной Украиной

Известный украинский телеведущий Антин Мухаский, который недавно жестко высказался о "президентстве" Вакарчука и Зеленского, иронично посмеялся над претендентами на пост президента Украины еще раз. Он в социальной сети Facebook опубликовал шутливую предвыборную программу, состоящую из десяти декретов.

Он написал:

"Орест Лютый идет в президенты!!! 10 основных тезисов предвыборной программы:

1) Первым декретом отменяется должность президента.

2) Вторым декретом распускается парламент.

3) Третьим декретом в стране вводится должность диктатора.

4) Четвертым декретом вводится смертная казнь.

5) Пятым декретом раѕѕтреливаются все несогласные.

6) Шестым декретом национализируются все средства у олигархов (которые уже расстреляны).

7) Седьмым декретом на средства олигархов в Украине возобновляется ядерная программа и в кратчайшие сроке создается собственное ядерное оружие, размещаемое преимущественно в русскоязычных регионах востока и юга.

8) Восьмым декретом Украина объявляет России войну и наносит превентивный ядерный удар.

9) Девятым декретом все (кроме галичан, бойков и лемков), уцелевшие россияне вместе с американцами, китайцами и индийцами подвергаются строгой насильственной украинизации.

10) Десятым декретом – вся планета Земля объявляется тотальной Украиной".

К своей публикации он прикрепил фотографию, на которой он изображен с огнестрельным оружием.

Фото: (facebook.com/AntinMykharskyi)

Вдобавок, он написал, что любые русскоязычные комментарии будут удалены, а те, кто их написал — "раѕѕтреляны".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/AntinMykharskyi

В комментариях по-разному отнеслись к "программе" Мухарского.

"Нет, ну теперь хоть разорвись! За умного Славика, красивого Зеленского или за фашиста Ореста...", "Сударь, да вы еще тот тролль руѕѕкоязичных и узколобых", "Шутки шутками, но программа абсолютно предоставляется к исполнению. Причем при широкой поддержке народа. Только важно во времени ее не растягивать...", — пишут в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/AntinMykharskyi

Один из пользователей написал: "Антин, вангую, что уже сегодня некоторые вражеские сайты опубликуют эту программу как факт! Еще и по ТВ покажут!", на что телеведущий ответил: "изобличение всемирного дебилизма в разных формах - май вэй (мой путь – прим. ред) ))".

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/AntinMykharskyi

Напомним, суд вынес решение по алиментам Антина Мухарского.

Кстати, старшая дочь Егоровой прокомментировала конфликт с Мухарским.

Ранее Антин Мухарский признался, куда переехал из Украины.

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