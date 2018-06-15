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У Росії дівчина з "ЛНР" стала першою, хто заплатив за доросле відео. А даремно

STYLERКурйози        15.06.2018 - 16:34
Фото: pixabay.com/Stan89
Фото: pixabay.com/Stan89

Дівчина подивилася заборонений контент, і її ошукали шахраї

У Росії дівчина з так званої "Луганської народної республіки" потрапила в пастку хитрих шахраїв через перегляд відео для дорослих. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Світлана Лабанова приїхала в Псков, і там вирішила подивитися заборонений контент порнографічного характеру.

Після перегляду дівчині з "ЛНР" зателефонував нібито "поліцейський". Він повідомив, що за перегляд порнографії в РФ "світить" тюремне ув'язнення.

Однак додав, що за перший раз можна заплатити штраф - чотири тисячі рублів. Псевдо-поліцейський дав дівчині номер картки. Вона перевела на рахунок п'ять тисяч і розповіла про інцидент друзям. Друзі Світлани здогадалися, що її обдурили, і відвели дівчину до справжніх правоохоронців.

"Перша людина, яка заплатила за порно в інтернеті", - написали в мережі.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Раніше у Донецькій області затримали групу шахраїв.

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Теги: Россия, порнофильмы
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