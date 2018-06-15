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В России девушка из "ЛНР" стала первой, кто заплатил за взрослое видео. А зря

STYLERКурьезы        15.06.2018 - 16:34
Фото: pixabay.com/Stan89
Фото: pixabay.com/Stan89

Девушка посмотрела запрещенный контент, и ее обманули мошенники

В России девушка из так называемой "Луганской народной республики" угодила в ловушку хитрых мошенников из-за просмотра видео для взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Светлана Лабанова приехала в Псков, и там решила посмотреть запрещенный контент порнографического характера.

После просмотра девушке из "ЛНР" позвонил якобы "полицейский". Он сообщил, что за просмотр порнографии в РФ "светит" тюремное заключение.

Однако добавил, что за первый раз можно заплатить штраф - четыре тысячи рублей. Псевдо-полицейский дал девушке номер карточки. Она перевела на счет пять тысяч и рассказала об инциденте друзьям. Друзья Светланы догадались, что ее обманули, и отвели девушку к настоящим правоохранителям.

"Первый человек, который заплатил за порно в интернете", - написали в сети.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Ранее в Донецкой области задержали группу мошенников.

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Теги: Россия, порнофильмы
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