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У Росії за фразу "Путін - злодій" вчителька лякала школярів розстрілом

STYLERКурйози    14.11.2018 - 11:42

Відео: YouTube / НАВКОЛО СВІТУ

В Російській Федерації вчителька відчитала 10-класників за фразу на дошці  "Путін - злодій" і лякала школярів розстрілом, як це було б у радянський час. Відео розмови педагога з учнями було опубліковано у відкритому доступі на YouTube.

"Президент наш, якому "10А" завдав вчора глибоку образу, і за яку в радянський час був би розстріл... він шле вам...", - вчителька історії і суспільствознавства школи №20 у селищі Тайговий Богучанского району Красноярського краю Євдокія Семенівна Ковальова показала учням розворот якоїсь газети із заголовком "Привіт від президента".

У Росії за фразу &quot;Путін - злодій&quot; вчителька лякала школярів розстріломУ Росії за фразу &quot;Путін - злодій&quot; вчителька лякала школярів розстрілом

Скрін: YouTube / НАВКОЛО СВІТУ

"Так не нам він шле...", - відреагувала учениця Олена і задала педагогу риторичне питання: "Що він зробив для нас?"

"Дякуйте, що я не розкрутила цю справу і не подала до поліції заяву", - розповіла Євдокія Семенівна.

Також вона закликала автора або авторів послання російському президенту відкрито написати тому листа в Москву в Кремль.

"Там швиденько вилетять сюди і розберуться. У Путіна охоронці є. Його охороняють", - зазначила жінка, яка пропрацювала вчителем 60 років.

У Росії за фразу &quot;Путін - злодій&quot; вчителька лякала школярів розстріломУ Росії за фразу &quot;Путін - злодій&quot; вчителька лякала школярів розстрілом

Скрін: YouTube / НАВКОЛО СВІТУ

Раніше повідомлялося, що на зустрічі з лауреатами конкурсу "Вчитель року" президент РФ Володимир Путін розсмішив одного з педагогів питанням про його зарплату.

Нагадаємо, у Дагестані дітей змушують "любити" Путіна - акцію на його підтримку провела вчителька англійської мови.

Також ми писали про те, що в одній із шкіл окупованій росіянами Ялти дітям задали написати твір, в якому обов'язково повинно бути пропозицію: "Я не бачу майбутнього Криму без Росії". Причому відзначили, що без пропагандистського пропозиції роботи учнів прийматися не будуть.

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Відео: РБК-Україна

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