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В России за фразу "Путин - вор" учительница пугала школьников расстрелом

STYLERКурьезы    14.11.2018 - 11:42

Видео: YouTube / ВОКРУГ СВЕТА

В Российской Федерации учительница отчитала 10-классников за фразу на доске "Путин - вор" и пугала школьников расстрелом, как это было бы в советское время. Видео разговора педагога с учениками было опубликовано в открытом доступе на YouTube.

"Президент наш, которому "10А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел... он шлет вам...",  - учительница истории и обществознания школы №20 в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края Евдокия Семеновна Ковалева показала ученикам разворот какую-то газеты с заголовком "привет от президента".

В России за фразу &quot;Путин - вор&quot; учительница пугала школьников расстрелом

Скрин: YouTube / ВОКРУГ СВЕТА

"Да не нам он шлет...", - отреагировала ученица Алена и задала педагогу риторический вопрос: "Что он для нас сделал?"

"Благодарите, что я не раскрутила это дело и не подала в полицию заявление", - рассказала Евдокия Семеновна. 

Также она призвала автора или авторов послания российскому президенту открыто написать тому письмо в Москву в Кремль. 

"Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть. Его охраняют", - отметила женщина, которая отработала учителем 60 лет.

В России за фразу &quot;Путин - вор&quot; учительница пугала школьников расстрелом

Скрин: YouTube / ВОКРУГ СВЕТА

Ранее сообщалось, что на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" президент РФ Владимир Путин рассмешил одного из педагогов вопросом о его зарплате

Напомним, в Дагестане детей заставляют "любить" Путина - акцию в его поддержку провела учительница английского языка. 

Также мы писали о том, что в одной из школ оккупированной россиянами Ялты детям задали написать сочинение, в котором обязательно должно быть предложение: "Я не вижу будущего Крыма без России".  Причем отметили, что без пропагандистского предложения работы учеников приниматься не будут.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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