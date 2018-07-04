Siri перервала виступ британського міністра оборони, щоб замість нього розповісти про Сирію (відео)

Курйозний випадок стався в британському парламенті

Курйозний випадок стався в британському парламенті під час засідання палати громад. Виступ міністра оборони Гевіна Вільямсона в Палаті громад було перервано на півслові голосовим помічником Siri. Про це повідомляє газета The Independent.

Очевидно, міністр не відключив систему до початку виступу. Під час доповіді про боротьбу в Сирії з терористами "Ісламської держави" відреагував його телефон, що знаходився у кишені піджака.

Siri сприйняла сказане словосполучення "сирійські демократичні сили", що прозвучала у звіті Вільямсона про підтримку західними країнами боротьби проти ісламістів в Сирії, як запит і відповіла.

"Я дещо знайшла в інтернеті за запитом "Сирійські демократичні сили, підтримувані... ", — відреагувала Siri.

Міністр з гумором відреагував на цей інцидент і вибачився перед присутніми.

"Прошу вибачення за цей інцидент. Велика рідкість, коли замість депутатів міністра перебиває його власний телефон. Безсумнівно, це абсолютно нова парламентська практика", - заявив він.

Відео: Gavin Williamson 'heckled' by Siri during Commons speech (youtube.com/Guardian News)

На своїй сторінці в Twitter Вільямсон пояснив, що причиною конфузу стало придбання нового iPhone.

"Я повинен попросити мою тринадцятирічну дочку навчити мене їм користуватися! "— написав міністр.

Скріншот поста (twitter.com/GavinWilliamson)

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