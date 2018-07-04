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Siri прервала выступление британского министра обороны, чтобы вместо него рассказать о Сирии (видео)

STYLERКурьезы        04.07.2018 - 15:27
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Курьезный случай произошел в британском парламенте

Курьезный случай произошел в британском парламенте во время заседание палаты общин. Выступление министра обороны Гэвина Уильямсона в Палате общин было прервано на полуслове голосовым помощником Siri. Об этом сообщает газета The Independent.

Очевидно, министр не отключил систему до начала выступления. Во время доклада о борьбе в Сирии с террористами "Исламского государства" отреагировал его телефон, находившийся в кармане пиджака.

Siri восприняла сказанное словосочетание "сирийские демократические силы", прозвучавшее в отчете Уильямсона о поддержке западными странами борьбы против исламистов в Сирии, как запрос и ответила.

"Я кое-что нашла в интернете по запросу "Сирийские демократические силы, поддерживаемые... ", — отреагировала Siri.

Министр с юмором отреагировал на этот инцидент и извинился перед присутствующими.

"Прошу прощения за этот инцидент. Большая редкость, когда вместо депутатов министра перебивает его собственный телефон. Несомненно, это совершенно новая парламентская практика", - заявил он.

Видео: Gavin Williamson 'heckled' by Siri during Commons speech (youtube.com/Guardian News)

На своей странице в Twitter Уильямсон объяснил, что причиной конфуза стало приобретение нового iPhone.

"Я должен попросить мою тринадцатилетнюю дочь научить меня им пользоваться! " — написал министр.

Скриншот поста (twitter.com/GavinWilliamson)

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Теги: Британия
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