Siri прервала выступление британского министра обороны, чтобы вместо него рассказать о Сирии (видео)

Курьезный случай произошел в британском парламенте

Курьезный случай произошел в британском парламенте во время заседание палаты общин. Выступление министра обороны Гэвина Уильямсона в Палате общин было прервано на полуслове голосовым помощником Siri. Об этом сообщает газета The Independent.

Очевидно, министр не отключил систему до начала выступления. Во время доклада о борьбе в Сирии с террористами "Исламского государства" отреагировал его телефон, находившийся в кармане пиджака.

Siri восприняла сказанное словосочетание "сирийские демократические силы", прозвучавшее в отчете Уильямсона о поддержке западными странами борьбы против исламистов в Сирии, как запрос и ответила.

"Я кое-что нашла в интернете по запросу "Сирийские демократические силы, поддерживаемые... ", — отреагировала Siri.

Министр с юмором отреагировал на этот инцидент и извинился перед присутствующими.

"Прошу прощения за этот инцидент. Большая редкость, когда вместо депутатов министра перебивает его собственный телефон. Несомненно, это совершенно новая парламентская практика", - заявил он.

Видео: Gavin Williamson 'heckled' by Siri during Commons speech (youtube.com/Guardian News)

На своей странице в Twitter Уильямсон объяснил, что причиной конфуза стало приобретение нового iPhone.

"Я должен попросить мою тринадцатилетнюю дочь научить меня им пользоваться! " — написал министр.

Скриншот поста (twitter.com/GavinWilliamson)

Ранее сообщалось, что второй матч Кубка Первого канала между Россией и Чехией ознаменовался настоящим курьезом. Народная артистка России Хибла Герзмава забыла слова гимна страны и не попала в ноты.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились