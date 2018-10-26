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Подружня пара 4 тижні харчувалася простроченими продуктами

STYLERКурйози    26.10.2018 - 08:20
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Вони випрошували у друзів і членів сім'ї продукти, які ті планували викинути

Британська подружня пара вирішила провести експеримент, який показав, скільки продуктів марно викидається в урни, а також довів, що можна вижити, харчуючись їжею, що пропала. Про це інформує The Independent.

Софі і Пол Коллінз, які є вегетаріанцями, вижили на харчових відходах протягом чотирьох тижнів, заощадивши при цьому близько 200 фунтів. Вони їли продукти минулого терміну придатності та випрошували у друзів і членів сім'ї продукти, які ті планували викинути.

За даними дослідження, середня британська сім'я щороку втрачає близько 750 фунтів стерлінгів, позбавляючись від абсолютно їстівної їжі. "Занадто багато їжі викидається кожен день, але так багато людей страждають від голоду", - зазначає 28-річний Пол.

Подружня пара 4 тижні харчувалася простроченими продуктами

Його дівчина, 28-річна Софі зізналася, що спочатку було складно придумати їжу з інгредієнтів, які їм вдавалося добути. Однак і тут з'явилися свої плюси: це навчило пару творчо підходити до приготування їжі.

Подружня пара 4 тижні харчувалася простроченими продуктами

"Ми тепер знаємо так багато відмінних способів використання черствого хліба -французький тост, паніровані гриби, часникові крутони. І зачерствілий хліб ми більше ніколи не викинемо", - стверджує Пол.

Нагадаємо, що користувачі виявили відео з випускного Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Ми писали, що британці зібралися створити їстівний безпілотник.

А також про те, що 100-річна британка вийшла заміж за 74-річного бойфренда.

Відео: Факти про їжу

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