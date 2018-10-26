Супружеская пара 4 недели питалась просроченными продуктами

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Они выпрашивали у друзей и членов семьи продукты, которые те планировали выбросить

Британская супружеская пара решила провести эксперимент, который показал, сколько продуктов напрасно выбрасывается в урны, а также доказал, что можно выжить, питаясь пропавшей пищей. Об этом информирует The Independent.

Софи и Пол Коллинз, которые являются вегетарианцами, выжили на пищевых отходах в течение четырех недель, сэкономив при этом около 200 фунтов. Они ели продукты истекшего срока годности и выпрашивали у друзей и членов семьи продукты, которые те планировали выбросить.

По данным исследования, средняя британская семья ежегодно теряет около 750 фунтов стерлингов, избавляясь от абсолютно съедобной пищи. "Слишком много еды выбрасывается каждый день, но так много людей страдают от голода", - отмечает 28-летний Пол.

Его девушка, 28-летняя Софи призналась, что сначала было сложно придумать еду из ингредиентов, которые им удавалось добыть. Однако и здесь появились свои плюсы: это научило пару творчески подходить к приготовлению еды.

"Мы теперь знаем так много отличных способов использования черствого хлеба -французский тост, панированные грибы, чесночные крутоны. И зачерствевший хлеб мы больше никогда не выбросим", - утверждает Пол.

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