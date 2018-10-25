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"Свята корова": соцмережу "порвав" вірш про нещасну росіянку, "укрів" та огрядних "гейропейців"

STYLERКурйози    25.10.2018 - 10:47
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Героїнею "поезії" стала нещасна росіянка, яку дошкуляють "укри, голодні правосеки та огрядні гейропейці"

Учасник антитерористичної операції на Донбасі, ветеран Мартін Брест надав на своїй сторінці в соціальній мережі українофобські вірші авторства якогось Сергія Володимирова на "оцінку" своїм підписникам. Даний пост викликав сміх та шквал коментарів користувачів Facebook.

Героїнею "поезії" стала нещасна росіянка, яку дошкуляють "укри, голодні правосеки та огрядні гейропейці".

"Поезія срібного століття. Полотно, олія, сльози, соплі, гріх", - написав Брест.

&quot;Свята корова&quot;: соцмережу &quot;порвав&quot; вірш про нещасну росіянку, &quot;укрів&quot; та огрядних &quot;гейропейців&quot;

Скрін: Facebook-сторінка Мартіна Бреста

В коментах під повідомленням із цієї "лірикою" українці "плачуть від сміху":

"Спасибі, плакала";

"Треба щось з цим робити!)))) Використовувати";

"Ридаю";

"Гарна пісня. Жаліслива. Тільки ось тема кокошника не розкрита і нот ні, щоб співати - це марш, танго чи романс?";

&quot;Свята корова&quot;: соцмережу &quot;порвав&quot; вірш про нещасну росіянку, &quot;укрів&quot; та огрядних &quot;гейропейців&quot;

Скрін: Facebook-сторінка Мартіна Бреста

"У мене питання до рядку "у свої туфлі взуту". Треба б уточнити, на передні ноги були надіті туфлі або на задні. Все таки у корови їх 4, а судячи по всьому, корову взували на ходу, раз ГГ йшла босоніж";

"Свята корова";

"Давно такої високої поезії не читала";

"Повний капець!";

&quot;Свята корова&quot;: соцмережу &quot;порвав&quot; вірш про нещасну росіянку, &quot;укрів&quot; та огрядних &quot;гейропейців&quot;&quot;Свята корова&quot;: соцмережу &quot;порвав&quot; вірш про нещасну росіянку, &quot;укрів&quot; та огрядних &quot;гейропейців&quot;

Скрін: Facebook-сторінка Мартіна Бреста

Як повідомлялося раніше, російська студентка Марія Мотузная, яка проходить фігуранткою у справі про екстремізм і образу почуттів віруючих, покинула РФ і приїхала в Україну в Київ.

Нагадаємо, що нещодавно російський актор, колишній священнослужитель, "громадянин" терористичного угруповання "ДНР" Іван Охлобистін опублікував в соцмережі пост явно екстремістського характеру, в якому закликав до вбивств на релігійному грунті.

Також ми писали, що загиблого російського поета-українофоба Андрія Дементьєва не змогли поховати за місцем його останньої волі з-за Чемпіонату світу з футболу.

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Відео: РБК-Україна

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