"Святая корова": соцсеть "порвал" стих о несчастной россиянке, "украх" и дородных "гейропейцах"

Фото: коллаж РБК-Украина

Героиней "поэзии" стала несчастная россиянка, которую донимают "укры, голодные правосеки и дородные гейропейцы"

Участник антитеррористической операции на Донбассе, ветеран Мартин Брест привел на своей странице в социальной сети украинофобские стихи авторства некоего Сергея Владимирова на "оценку" своим подписчикам. Данный пост вызвал смех и шквал комментариев пользователей Facebook.

Героиней "поэзии" стала несчастная россиянка, которую донимают "укры, голодные правосеки и дородные гейропейцы".

"Поэзия серебряного века. Холст, масло, слезы, сопли, грех", - написал Брест.

Скрин: Facebook-страница Мартина Бреста

В комментах под сообщением с этой "лирикой" украинцы "рыдают от смеха":

"Спасибо, плакала";

"Надо что-то с этим делать!)))) Использовать";

"Рыдаю";

"Хорошая песня. Жалостливая. Только вот тема кокошника не раскрыта и нот нет, чтобы петь - это марш, танго или романс?";

Скрин: Facebook-страница Мартина Бреста

"У меня вопрос к строке "в свои туфли обутую". Надо бы уточнить, на передние ноги были надеты туфли или на задние. Все таки у коровы их 4, а судя по всему, корову обували на ходу, раз ГГ шла босиком";

"Святая корова";

"Давно такой высокой поэзии не читала";

"Полный капец!";

Скрин: Facebook-страница Мартина Бреста

Как сообщалось ранее, российская студентка Мария Мотузная, которая проходит фигуранткой по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, покинула РФ и приехала в Украину в Киев.

Напомим, что недавно российский актер, бывший священнослужитель, "гражданин" террористической группировки "ДНР" Иван Охлобыстин опубликовал в соцсети пост явно экстремистского характера, в котором призвал к убийствам на религиозной почве.

Также мы писали, что погибшего российского поэта-украинофоба Андрея Дементьева не смогли похоронить по месту его последней воли из-за Чемпионата мира по футболу.

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Видео: РБК-Украина