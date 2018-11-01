Син Газманова отримав медаль за війну в Сирії

Тепер російський співак отримає всі ветеранські пільги як учасник бойових дій
Син російського співака Олега Газманова Родіон, який у минулому році потрапив до "Чистилища" української бази "Миротворець", отримав нагороду від Міністерства оборони Російської Федерації за виступ в Сирії. Йдеться про концерт 23 лютого на військовій базі в Хмеймимі, розповів блогер "Сибіряк" у своєму Twitter.
Йому вручили медаль "Учасник військової операції в Сирії".
"Тепер Родіон Газманов отримає всі ветеранські пільги як учасник бойових дій", - зазначив він.
Скрін: twitter.com/SiberianMan
У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі в різкій формі розкритикували нагородження Родіона Газманова та вказали на загальну тенденцію:
"Йому треба. Він так жаловостиво співав про собачку. До сліз";
"Та й хрін з ним. У нас зараз футбольні тренери отримую бойові ордени з рук цього педофіла";
"Мабуть, це правильно - якщо за течією пливе все л*йно, потрібно пливти з ним. Газманов і Боярський одні з найбільш гнилих vip персон шоу-бізнесу. І їх діти це доводять. У Росії майбутнього їм ніхто руки не подасть";
"А чого йому кульове поранення не подарували безкоштовно?"
Скрін: twitter.com/SiberianMan
"Це фігня. Путінський віолончеліст з якимось корейцем (або китайцем?) особисто звільняли Пальміру"...
Скрін: twitter.com/SiberianMan
Нагадаємо, що раніше батько Родіона Олег Газманов виступив перед російськими військовослужбовцями на авіабазі Хмеймимі в Сирії.
Додамо, що Олег Газманов розповідав, що літав на військову базу РФ в Сирії на Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі.
Також ми писали про те, що російський співак, син Олега Газманова Родіон заявив, що його "кинули" на гроші організатори гастролей в окупованому Криму.
Відео: РБК-Україна