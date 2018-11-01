Син Газманова отримав медаль за війну в Сирії

Фото: колаж РБК-Україна

Тепер російський співак отримає всі ветеранські пільги як учасник бойових дій

Син російського співака Олега Газманова Родіон, який у минулому році потрапив до "Чистилища" української бази "Миротворець", отримав нагороду від Міністерства оборони Російської Федерації за виступ в Сирії. Йдеться про концерт 23 лютого на військовій базі в Хмеймимі, розповів блогер "Сибіряк" у своєму Twitter.

Йому вручили медаль "Учасник військової операції в Сирії".

"Тепер Родіон Газманов отримає всі ветеранські пільги як учасник бойових дій", - зазначив він.

Скрін: twitter.com/SiberianMan

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі в різкій формі розкритикували нагородження Родіона Газманова та вказали на загальну тенденцію:

"Йому треба. Він так жаловостиво співав про собачку. До сліз";

"Та й хрін з ним. У нас зараз футбольні тренери отримую бойові ордени з рук цього педофіла";

"Мабуть, це правильно - якщо за течією пливе все л*йно, потрібно пливти з ним. Газманов і Боярський одні з найбільш гнилих vip персон шоу-бізнесу. І їх діти це доводять. У Росії майбутнього їм ніхто руки не подасть";

"А чого йому кульове поранення не подарували безкоштовно?"

Скрін: twitter.com/SiberianMan

"Це фігня. Путінський віолончеліст з якимось корейцем (або китайцем?) особисто звільняли Пальміру"...

Скрін: twitter.com/SiberianMan

Нагадаємо, що раніше батько Родіона Олег Газманов виступив перед російськими військовослужбовцями на авіабазі Хмеймимі в Сирії.

Додамо, що Олег Газманов розповідав, що літав на військову базу РФ в Сирії на Ту-154, який зазнав аварії в Чорному морі.

Також ми писали про те, що російський співак, син Олега Газманова Родіон заявив, що його "кинули" на гроші організатори гастролей в окупованому Криму.

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Відео: РБК-Україна