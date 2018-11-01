Сын Газманова получил медаль за войну в Сирии

Теперь российский певец получит все ветеранские льготы как участник боевых действий
Сын российского певца Олега Газманова Родион, который в прошлом году попал в "Чистилище" украинской базы "Миротворец", получил награду от Министерства обороны Российской Федерации за выступление в Сирии. Речь идет о концерте 23 февраля на военной базе в Хмеймиме, рассказал блогер "Сибиряк" в своем Twitter.
Ему вручили медаль "Участник военной операции в Сирии".
"Теперь Родион Газманов получит все ветеранские льготы как участник боевых действий", - отметил он.
Скрин: twitter.com/SiberianMan
В комментариях к сообщению пользователи соцсети в резкой форме раскритиковали награждение Родиона Газманова и указали на общую тенденцию:
"Ему нада. Он так жаловостиво пел про собачку. До слез";
"Да и хрен с ним. У нас сейчас футбольные тренеры получаю боевые ордена из рук этого педофила";
"Наверное, это правильно - если по течению плывет все г*вно, нужно плыть с ним. Газманов и Боярский одни из самых гнилых vip персон шоу бизнеса. И их дети это доказывают. В России будущего им никто руки не подаст";
"А чего ему пулевое ранение не подарили бесплатно?"
Скрин: twitter.com/SiberianMan
"Это фигня. Путинский виолончелист с каким-то корейцем (или китайцем?) лично освобождали Пальмиру"...
Скрин: twitter.com/SiberianMan
Напомним, что ранее отец Родиона Олег Газманов выступил перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Добавим, что Олег Газманов рассказывал, что летал на военную базу РФ в Сирии на Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.
Также мы писали о том, что российский певец, сын Олега Газманова Родион заявил, что его "кинули" на деньги организаторы гастролей в оккупированном Крыму.
Видео: РБК-Украина