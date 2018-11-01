Сын Газманова получил медаль за войну в Сирии

Фото: коллаж РБК-Украина

Теперь российский певец получит все ветеранские льготы как участник боевых действий

Сын российского певца Олега Газманова Родион, который в прошлом году попал в "Чистилище" украинской базы "Миротворец", получил награду от Министерства обороны Российской Федерации за выступление в Сирии. Речь идет о концерте 23 февраля на военной базе в Хмеймиме, рассказал блогер "Сибиряк" в своем Twitter.

Ему вручили медаль "Участник военной операции в Сирии".

"Теперь Родион Газманов получит все ветеранские льготы как участник боевых действий", - отметил он.

Скрин: twitter.com/SiberianMan

В комментариях к сообщению пользователи соцсети в резкой форме раскритиковали награждение Родиона Газманова и указали на общую тенденцию:

"Ему нада. Он так жаловостиво пел про собачку. До слез";

"Да и хрен с ним. У нас сейчас футбольные тренеры получаю боевые ордена из рук этого педофила";

"Наверное, это правильно - если по течению плывет все г*вно, нужно плыть с ним. Газманов и Боярский одни из самых гнилых vip персон шоу бизнеса. И их дети это доказывают. В России будущего им никто руки не подаст";

"А чего ему пулевое ранение не подарили бесплатно?"

Скрин: twitter.com/SiberianMan

"Это фигня. Путинский виолончелист с каким-то корейцем (или китайцем?) лично освобождали Пальмиру"...

Скрин: twitter.com/SiberianMan

Напомним, что ранее отец Родиона Олег Газманов выступил перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Добавим, что Олег Газманов рассказывал, что летал на военную базу РФ в Сирии на Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.

Также мы писали о том, что российский певец, сын Олега Газманова Родион заявил, что его "кинули" на деньги организаторы гастролей в оккупированном Крыму.

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Видео: РБК-Украина