Таємне стає явним: британець випадково розсекретив політ Трампа в Ірак

Колаж РБК-Україна

Алан Мелой сфотографував літак Трампа, який був на відстані близько 40 кілометрів

У середу, 26 грудня президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Мелані таємно літали в Ірак, але житель Великобританії Алан Мелой випадково розсекретив цю поїздку, повідомляє CNN.

Перед вильотом літака президента США прес-пул з 13 журналістів дали присягу, що журналісти не будуть повідомляти про даний польотів Ірак, поки Білий Дім не дозволить зробити це або Трамп не повернеться на територію США.

Ніхто не очікував, що всі плани порушить житель Англії Алан Мелой з Шеффілда, який захоплюється літаками і любить робити фотографії.

Зимовим ранком Мелой виглянув з вікна своєї кухні і помітив великий слід в небі від літака. Тоді він ще не знав, що розкриє таємну поїздку Трампа в зону конфлікту.

"Я буквально вийшов, і я побачив слід, прямує до мене, і подумав, що треба подивитися, що там за літак. А потім я подивився в видошукач камери і подумав, що потрібно зробити фотографію, оскільки це не просто звичайний авіалайнер", - розповів Мелой.

Алан Мелой (Фото: twitter.com/martinfisheritv)

Він також зазначив, що відразу ж впізнав модель літака, це був VC-25 - модифікований Boeing 747-200, що використовується для польотів президента США. У світі існують тільки два таких літака.

"Я поняття не мав, хто був на ньому, я подумав, що це хтось дуже важливий", - заявив Мелой.

Пізніше Мелой завантажив своє фото на фотохостинг Flickr, де багато фотографів викладають свої фотографії. Фотографія розійшлася по мережі, і незабаром в Twitter з'явилося припущення, що Трамп летить в Афганістан чи Ірак.

Колишній агент секретної служби Джонатан Вакроу, який допомагав координувати поїздки Барака Обами до Афганістану, каже, що цей випадок не є проломом в безпеці президента, але з цього потрібно винести урок.

Варто зазначити, що Трампа звинуватили в розкритті секретних даних, з-за того, що він опублікував в Twitter відео, що розповідає про його візит до Іраку.

Нагадаємо, що Трамп заявив про те, що він розчарований роботою міністра фінансів Стівена Мнучина після того, як ринки впали в переддень Різдва.