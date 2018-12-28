Тайное становится явным: британец случайно рассекретил полет Трампа в Ирак

Коллаж РБК-Украина

Алан Мелой сфотографировал самолет Трампа, который был на расстоянии около 40 километров

В среду, 26 декабря президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Мелани тайно летали в Ирак, но житель Великобритании Алан Мелой случайно рассекретил эту поездку, сообщает CNN.

Перед вылетом самолета президента США пресс-пул из 13 журналистов дали присягу, что журналисты не будут сообщать о данном полете в Ирак, пока Белый Дом не разрешит сделать это или Трамп не вернется на территорию США.

Никто не ожидал, что все планы нарушит житель Англии Алан Мелой из Шеффилда, который увлекается самолетами и любит делать фотографии.

Зимним утром Мелой выглянул из окна своей кухни и заметил большой след в небе от самолета. Тогда он еще не знал, что раскроет секретную поездку Трампа в зону конфликта.

"Я буквально вышел, и я увидел след, направляющийся ко мне, и подумал, что нужно посмотреть, что там за самолет. А потом я посмотрел в видоискатель камеры и подумал, что нужно сделать фотографию, поскольку это не просто обычный авиалайнер", - рассказал Мелой.

Алан Мелой (Фото: twitter.com/martinfisheritv)

Он также отметил, что сразу же узнал модель самолета, это был VC-25 - модифицированный Боинг 747-200, используемый для полетов президента США. В мире существуют только два таких самолета.

"Я понятия не имел, кто был на нем, я подумал, что это кто-то очень важный", - заявил Мелой.

Позже Мелой загрузил свое фото на фотохостинг Flickr, где многие фотографы выкладывают свои фотографии. Фотография разошлась по сети, и вскоре в Twitter появилось предположение, что Трамп летит в Афганистан или Ирак.

Бывший агент секретной службы Джонатан Вакроу, который помогал координировать поездки Барака Обамы в Афганистан, говорит, что данный случай не является брешью в безопасности президента, но из этого необходимо извлечь урок.

Стоит отметить, что Трампа обвинили в раскрытии секретных данных, из-за того, что он опубликовал в Twitter видео, рассказывающее о его визите в Ирак.

Напомним, что Трамп заявил о том что он разочарован работой министра финансов Стивена Мнучина после того, как рынки упали в канун Рождества.