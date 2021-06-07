Вулицями Львова в труні носили оголену дівчину. Винна церква?

У самісінькому центрі Львова - на Площі Ринок і вулицею Вірменська - кілька молодих хлопців носили труну, в якій сиділа... оголена дівчина.

Через що молоді люди влаштували таку акцію, і при чому тут церква - читайте у нашому матеріалі нижче.

Дуже дивне відео, яке розбурхало мережу, з'явилось в Instagram-аккаунті Lviv_lives.

Як видно на кадрах, дівчина з різнокольоровим волоссям сиділа топлес у домовині, тримаючи пластиковий стаканчик у руках. При цьому, інцидент трапився посеред білого дня, коли на вулиці було багато перехожих і туристів, яких неабияк здивувала така "акція".

"Що за треш у Львові? Хто в курсі?" - йдеться у підписі до відео.

Фото: скандальний перформанс у Львові (instagram.com/galereiagangrena)

Що кажуть люди?

Реакція мережі не змусила себе довго чекати. Звісно, юзери, особливо львів'яни, обурені такими хуліганськими діями молодих людей. Хоча дехто вбачив у цій акції "боротьбу за права".

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Що відомо про цю дівчину?

Одна з коментаторів упізнала у "дівчині з труни" свою однокласницю.

"Вона завжди була екстраординарною, багато перфомансів яскравих можна згадати. Окрім цього, в неї талант до малювання. Рамки цього світу надто тісні для Наді", - написала дівчина.

Ось деякі картини Надії.

Картини львівської художниці-героїні скандального відео (instagram.com/nadyushkashlushka)

Хто влаштував акцію?

Дане дійство - це перформанс від художників з галереї "Гангрена", яка сусідить із знаменитим Вірменським кафедральним собором.

Нібито представники церкви пожалілися на неординарну, експресивну та чудернацьку галерею, і тепер влада міста закриває мистецький простір. Тому митці вирішили привернути увагу до беззаконня.

Цікаво, що труна була однією з "фішок" цього простору. У ньому міг полежати будь-хто з відвідувачів. І ось тепер її вирішили винести на вулицю.

Фото: ця галерея обурила місцевих священиків (instagram.com/galereiagangrena)

Власне, ця акція не врятувала "Гангрену". 7 червня відбудеться остання виставка у цій галереї.