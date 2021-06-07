Вулицями Львова в труні носили оголену дівчину. Винна церква?
У самісінькому центрі Львова - на Площі Ринок і вулицею Вірменська - кілька молодих хлопців носили труну, в якій сиділа... оголена дівчина.
Через що молоді люди влаштували таку акцію, і при чому тут церква - читайте у нашому матеріалі нижче.
Дуже дивне відео, яке розбурхало мережу, з'явилось в Instagram-аккаунті Lviv_lives.
Як видно на кадрах, дівчина з різнокольоровим волоссям сиділа топлес у домовині, тримаючи пластиковий стаканчик у руках. При цьому, інцидент трапився посеред білого дня, коли на вулиці було багато перехожих і туристів, яких неабияк здивувала така "акція".
"Що за треш у Львові? Хто в курсі?" - йдеться у підписі до відео.
Фото: скандальний перформанс у Львові (instagram.com/galereiagangrena)
Що кажуть люди?
Реакція мережі не змусила себе довго чекати. Звісно, юзери, особливо львів'яни, обурені такими хуліганськими діями молодих людей. Хоча дехто вбачив у цій акції "боротьбу за права".
- Боротьба за права перетворюється в цирк уродів
- Це нова реклама похоронного бюро
- Дурних бракує всюди
- Культурна столиця...
- Це не мистецтво, а мука для психіки
- Мізків явно бракує
Що відомо про цю дівчину?
Одна з коментаторів упізнала у "дівчині з труни" свою однокласницю.
"Вона завжди була екстраординарною, багато перфомансів яскравих можна згадати. Окрім цього, в неї талант до малювання. Рамки цього світу надто тісні для Наді", - написала дівчина.
Ось деякі картини Надії.
Картини львівської художниці-героїні скандального відео (instagram.com/nadyushkashlushka)
Хто влаштував акцію?
Дане дійство - це перформанс від художників з галереї "Гангрена", яка сусідить із знаменитим Вірменським кафедральним собором.
Нібито представники церкви пожалілися на неординарну, експресивну та чудернацьку галерею, і тепер влада міста закриває мистецький простір. Тому митці вирішили привернути увагу до беззаконня.
Цікаво, що труна була однією з "фішок" цього простору. У ньому міг полежати будь-хто з відвідувачів. І ось тепер її вирішили винести на вулицю.
Фото: ця галерея обурила місцевих священиків (instagram.com/galereiagangrena)
Власне, ця акція не врятувала "Гангрену". 7 червня відбудеться остання виставка у цій галереї.
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