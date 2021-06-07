По улицам Львова в гробу носили обнаженную девушку. Виновата церковь?
В самом центре Львова - на Площади Рынок и по улице Армянская - несколько молодых парней носили гроб, в котором сидела... обнаженная девушка.
Из-за чего молодые люди устроили такую акцию, и при чем здесь церковь - читайте в нашем материале ниже.
Очень странное видео, которое взбудоражило сеть, появилось в Instagram-аккаунте Lviv_lives.
Как видно на кадрах, девушка с разноцветными волосами сидела топлес в гробу, держа пластиковый стаканчик в руках. При этом, инцидент случился средь бела дня, когда на улице было много прохожих и туристов, которых изрядно удивила такая "акция".
"Что за треш во Львове? Кто в курсе?" - говорится в подписи к видео.
Фото: скандальный перформанс во Львове (instagram.com/galereiagangrena)
Что говорят люди?
Реакция сети не заставила себя долго ждать. Конечно, юзеры, особенно львовяне возмущены такими хулиганскими действиями молодых людей. Хотя кое-кто увидел в этой акции "борьбу за права".
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- Культурная столица...
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- Мозгов явно не хватает
Что известно об этой девушке?
Одна из комментаторов узнала в "девушке из гроба" свою одноклассницу.
"Она всегда была экстраординарной, много перфомансов ярких можно вспомнить. Кроме этого, у нее талант к рисованию. Рамки этого мира слишком тесны для Нади", - написала девушка.
Вот некоторые картины Нади.
Картины львовской художницы-героини скандального видео (instagram.com/nadyushkashlushka)
Кто устроил акцию?
Данное действо - это перформанс от художников из галереи "Гангрена", которая соседствует со знаменитым Армянским кафедральным собором.
Якобы представители церкви пожаловались на неординарную, экспрессивную и странную галерею, и теперь власти города закрывают художественное пространство. Поэтому художники решили привлечь внимание к беззаконию.
Интересно, что гроб был одной из "фишек" этого пространства. В нем мог полежать любой желающий. И вот теперь его решили вынести на улицу.
Фото: эта галерея возмутила местных священников (instagram.com/galereiagangrena)
Собственно, эта акция не спасла "Гангрену". 7 июня состоится последняя выставка в этой галерее.
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