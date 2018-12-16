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Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся "кіношний" двійник Епіфанія

STYLERКурйози    16.12.2018 - 07:49
Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся "кіношний" двійник Епіфанія
Епіфаній (фото: УНІАН)

Крім зовнішньої схожості, Епіфаній та Семвел Тарлі схожі своєю мудрістю і освіченістю

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, який був обраний предстоятелем нової Православної автокефальної церкви на Об'єднавчому соборі 15 грудня, зовні дуже схожий на персонажа з "Гри Престолів" Семвела Тарлі, якого грає англійський актор Джон Бредлі. Таку дивовижну подібність помітили користувачі соціальних мереж.

При цьому, українці відзначають, що Сем - один із самих розумних, освічених і проникливих персонажів популярного серіалу.

"Глава Української церкви на деяких фото дуже схожий на Семвела Тарлі, який відомий тим, що молодий, мудрий, вчений, побожний, і при цьому знає, як справлятися з північними ходоками", - написав у Facebook Анатолій Постний.

Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся &quot;кіношний&quot; двійник Епіфанія

Епіфаній та Сэмвелл Тарле (facebook.com/roman.kushnaryov)

"А, так ось де я його бачив! Сем - один з найбільш позитивних і розумних персонажів "Гри Престолів". Гарна паралель, так вважаю! Кажуть, що ми тепер "томасони"... Це чудово!" - зазначив Роман Кушнарьов.

Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся &quot;кіношний&quot; двійник Епіфанія

Скріншот поста (facebook.com/m.kindrakevich)

Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся &quot;кіношний&quot; двійник Епіфанія

Скріншот поста (facebook.com/facebook.com/slpetrenko)

Митрополита в мережі також називають "Великим Мейстером України", натякаючи на те, що він такий самий освічений і мудрий, як і Мейстер з "Гри Престолів".

Знищить Білих ходоків з Півночі: знайшовся &quot;кіношний&quot; двійник Епіфанія

Скріншот поста (facebook.com/nachasi)

До речі, вже у неділю, 16 грудня, в Михайлівському Золотоверхому соборі в 10:00 відбудеться перша літургія митрополита Епіфанія.

Відео: РБК-Україна

Варфоломій привітав і благословив Епіфанія Епіфаній завтра проведе першу літургію
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