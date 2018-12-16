Уничтожит Белых ходоков с Севера: найден "киношный" двойник Епифания

Епифаний (фото: УНИАН)

Помимо внешнего сходства, Епифаний и Сэмвелл Тарли похожи своей мудростью и образованностью

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который был избран предстоятелем новой Православной автокефальной церкви на Объединительном соборе 15 декабря, внешне очень похож на персонажа из "Игры Престолов" Сэмвелла Тарли, которого играет английский актер Джон Брэдли. Такое удивительное сходство заметили пользователи социальных сетей.

При этом, многие украинцы отмечают, что Сэм - один из самых умных, образованных и проницательных персонажей популярного сериала.

"Глава Украинской церкви на некоторых фото очень похож на Сэмвелла Тарли, который известен тем, что молод, мудр, учен, набожен, и при этом знает, как справляться с северным ходоками", - написал в Facebook Анатолий Постный.

Епифаний и Сэмвелл Тарли (facebook.com/roman.kushnaryov)

"А, так вот, где я его видел! Сэм - один из самых позитивных и умных персонажей "Игры Престолов". Хорошая параллель, так считаю! Говорят, что мы теперь "томасоны"... Это прекрасно!" - отметил Роман Кушнарев.

Скриншот поста (facebook.com/m.kindrakevich)

Скриншот поста (facebook.com/facebook.com/slpetrenko)

Митрополита в сети также называют "Великим Мейстером Украины", намекая на то, что он такой же образованный и мудрый, как и Мейстер из "Игры Престолов".

Скриншот поста (facebook.com/nachasi)

Кстати, уже в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе в 10:00 состоится первая литургия митрополита Епифания.

Видео: РБК-Украина