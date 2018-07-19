"Вже бігла мити руки": обличчя Меланії Трамп після рукостискання з Путіним шокувало мережу (відео)

Фото: kremlin ru

У мережі обговорюють міміку першої леді США

У мережі звернули увагу на вираз обличчя першої леді США Меланії Трамп після рукостискання з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту в Гельсінкі (Фінляндія), який відбувся 16 липня. Журналісти зняли на відео, як змінилося обличчя дружини президента США Дональда Трампа. Відповідний ролик опубліковано в YouTube.

Меланія тисне руку Путіну, посміхаючись. Проте коли вона відвертається і дивиться в камеру, вираз її обличчя різко змінюється.

Відео: Дональд і Меланія Трамп з Путіним (YouTube/AhtubaTV)

"Меланія Трамп потиснула руку Путіну, а потім подивилася в камеру і по її обличчю одразу все стало зрозуміло", - написали на сторінці "Лентач" у Twitter.

Відео прокоментували користувачі мережі:

"Схоже, вона подивилася в очі злу".

"А мій ще нічого у порівнянні з цим, - подумала Меланія".

"Думки Меланії: "Хоч би не забути вимити руки!".

"У Меланії взагалі дуже виразне обличчя,по ньому видно, що етикет-етикетом, а руки вона б вже бігла мити".

"Руку не показали, напевно витирає об пальто".

"Як ніби чужий дивиться прямо в душу...".

"Вона завжди така".

"Видихнула. Мабуть реально з переляку".

"Тихий жах".

"А мені не зрозуміло. Зніяковіла, може".

"Кремлівські ЗМІ навперебій натякають, ніби Меланія ледь не отримала оргазм. Швидше блювотний рефлекс у неї ледве не трапився".

"Подобається - не подобається, терпи моя красуня".

"Вона просто не чекала побачити таку кількість ботокса".

"Як ніби "Врятуйте! Я в полоні"!".

Скріншот коментарів (twitter.com/oldLentach)

Скріншот поста (twitter.com/oldLentach)

Відео: Саміт Росія-США (YouTube/Росія онлайн)

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав "ненависниками" незадоволених його вдалою зустріччю з Путіним.

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