"Вже бігла мити руки": обличчя Меланії Трамп після рукостискання з Путіним шокувало мережу (відео)

У мережі обговорюють міміку першої леді США
У мережі звернули увагу на вираз обличчя першої леді США Меланії Трамп після рукостискання з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту в Гельсінкі (Фінляндія), який відбувся 16 липня. Журналісти зняли на відео, як змінилося обличчя дружини президента США Дональда Трампа. Відповідний ролик опубліковано в YouTube.
Меланія тисне руку Путіну, посміхаючись. Проте коли вона відвертається і дивиться в камеру, вираз її обличчя різко змінюється.
Відео: Дональд і Меланія Трамп з Путіним (YouTube/AhtubaTV)
"Меланія Трамп потиснула руку Путіну, а потім подивилася в камеру і по її обличчю одразу все стало зрозуміло", - написали на сторінці "Лентач" у Twitter.
Відео прокоментували користувачі мережі:
"Схоже, вона подивилася в очі злу".
"А мій ще нічого у порівнянні з цим, - подумала Меланія".
"Думки Меланії: "Хоч би не забути вимити руки!".
"У Меланії взагалі дуже виразне обличчя,по ньому видно, що етикет-етикетом, а руки вона б вже бігла мити".
"Руку не показали, напевно витирає об пальто".
"Як ніби чужий дивиться прямо в душу...".
"Вона завжди така".
"Видихнула. Мабуть реально з переляку".
"Тихий жах".
"А мені не зрозуміло. Зніяковіла, може".
"Кремлівські ЗМІ навперебій натякають, ніби Меланія ледь не отримала оргазм. Швидше блювотний рефлекс у неї ледве не трапився".
"Подобається - не подобається, терпи моя красуня".
"Вона просто не чекала побачити таку кількість ботокса".
"Як ніби "Врятуйте! Я в полоні"!".
Скріншот коментарів (twitter.com/oldLentach)
Скріншот поста (twitter.com/oldLentach)
Відео: Саміт Росія-США (YouTube/Росія онлайн)
Раніше повідомлялося, що Трамп назвав "ненависниками" незадоволених його вдалою зустріччю з Путіним.
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