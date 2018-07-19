"Уже бежала мыть руки": лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным шокировало сеть (видео)

Фото: kremlin ru

В сети обсуждают мимику первой леди США

В сети обратили внимание на выражение лица первой леди США Мелании Трамп после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита в Хельсинки (Финляндия), который состоялся 16 июля. Журналисты сняли на видео, как изменилось лицо супруги президента США Дональда Трампа. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Мелания пожимает руку Путину, улыбаясь. Однако когда она отворачивается и смотрит в камеру, выражение ее лица резко меняется.

Видео: Дональд и Мелания Трамп с Путиным (YouTube/AhtubaTV)

"Мелания Трамп пожала руку Путину, а потом посмотрела в камеру и по ее лицу сразу все стало понятно", - написали на странице "Лентач" в Twitter.

Видео прокомментировали пользователи сети:

"Похоже, она посмотрела в глаза злу".

"А мой еще ничего по сравнению с этим, - подумала Мелания".

"Мысли Мелании: "Хоть бы не забыть руки вымыть!".

"У Мелании вообще очень выразительное лицо,по нем видно, что этикет-этикетом, а руки она б уже бежала мыть".

"Руку не показали, наверное вытирает об пальто".

"Как будто чужой смотрит прямо в душу...".

"Она всегда такая".

"Выдохнула. Видимо реально с перепугу".

"Тихий ужас".

"А мне не понятно. Смутилась, может быть".

"Кремлевские СМИ наперебой намекают, будто бы Мелани едва оргазм не испытала. Скорее рвотный рефлекс у нее едва не случился".

"Нравится - не нравится, терпи моя красавица".

"Она просто не ожидала увидеть такое количество ботокса".

"Как будто "Спасите! Я в плену"!".

Скриншот комментариев (twitter.com/oldLentach)

Скриншот поста (twitter.com/oldLentach)

Видео: Саммит Россия-США (YouTube/Россия онлайн)

Ранее сообщалось, что Трамп назвал "ненавистниками" недовольных его удачной встречей с Путиным.

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