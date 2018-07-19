"Уже бежала мыть руки": лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным шокировало сеть (видео)

В сети обсуждают мимику первой леди США
В сети обратили внимание на выражение лица первой леди США Мелании Трамп после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита в Хельсинки (Финляндия), который состоялся 16 июля. Журналисты сняли на видео, как изменилось лицо супруги президента США Дональда Трампа. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.
Мелания пожимает руку Путину, улыбаясь. Однако когда она отворачивается и смотрит в камеру, выражение ее лица резко меняется.
Видео: Дональд и Мелания Трамп с Путиным (YouTube/AhtubaTV)
"Мелания Трамп пожала руку Путину, а потом посмотрела в камеру и по ее лицу сразу все стало понятно", - написали на странице "Лентач" в Twitter.
Видео прокомментировали пользователи сети:
"Похоже, она посмотрела в глаза злу".
"А мой еще ничего по сравнению с этим, - подумала Мелания".
"Мысли Мелании: "Хоть бы не забыть руки вымыть!".
"У Мелании вообще очень выразительное лицо,по нем видно, что этикет-этикетом, а руки она б уже бежала мыть".
"Руку не показали, наверное вытирает об пальто".
"Как будто чужой смотрит прямо в душу...".
"Она всегда такая".
"Выдохнула. Видимо реально с перепугу".
"Тихий ужас".
"А мне не понятно. Смутилась, может быть".
"Кремлевские СМИ наперебой намекают, будто бы Мелани едва оргазм не испытала. Скорее рвотный рефлекс у нее едва не случился".
"Нравится - не нравится, терпи моя красавица".
"Она просто не ожидала увидеть такое количество ботокса".
"Как будто "Спасите! Я в плену"!".
Скриншот комментариев (twitter.com/oldLentach)
Скриншот поста (twitter.com/oldLentach)
Видео: Саммит Россия-США (YouTube/Россия онлайн)
Ранее сообщалось, что Трамп назвал "ненавистниками" недовольных его удачной встречей с Путиным.
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