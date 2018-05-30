Злодій не пройде: запорізькі продавці креативно присікають розкрадання на ринку (фото)

За словами продавців, даний метод досить дієвий

Продавці на Центральному ринку Запоріжжя підійшли до боротьби з крадіями досить креативно.

Так, у редакцію місцевого інформаційно-аналітичного порталу "Вместе" запоріжанка надіслала забавний знімок, зроблений нею на ринку.

В одному з магазинів одягу увагу жінки привернуло оголошення, адресоване потенційним злодіям.

"Не шановні наркомани, злодії і т. п. У нас камери відеоспостереження. Багато!" - зазначається на табличці.

Як продавці в Запоріжжі борються з потенційними злодюжками (фото: vmestezp.org)

За словами продавців, даний метод досить дієвий і вже протягом понад півроку в магазині не спостерігається жодної крадіжки.

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До речі, в одному з готелів Туреччини зловили росіянку, яка намагалася вивезти з готелю столовий сервіз, рушники, туалетний папір і навіть пакетований чай. На питання від працівників готелю, навіщо їй це все, вона відповіла, що вона заплатила за путівку.