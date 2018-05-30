Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Злодій не пройде: запорізькі продавці креативно присікають розкрадання на ринку (фото)

STYLERКурйози        30.05.2018 - 12:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За словами продавців, даний метод досить дієвий

Продавці на Центральному ринку Запоріжжя підійшли до боротьби з крадіями досить креативно.

Так, у редакцію місцевого інформаційно-аналітичного порталу "Вместе" запоріжанка надіслала забавний знімок, зроблений нею на ринку.

В одному з магазинів одягу увагу жінки привернуло оголошення, адресоване потенційним злодіям.

"Не шановні наркомани, злодії і т. п. У нас камери відеоспостереження. Багато!" - зазначається на табличці.

Як продавці в Запоріжжі борються з потенційними злодюжками (фото: vmestezp.org)

За словами продавців, даний метод досить дієвий і вже протягом понад півроку в магазині не спостерігається жодної крадіжки.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізора

До речі, в одному з готелів Туреччини зловили росіянку, яка намагалася вивезти з готелю столовий сервіз, рушники, туалетний папір і навіть пакетований чай. На питання від працівників готелю, навіщо їй це все, вона відповіла, що вона заплатила за путівку.

"Я клієнт, маю право": неадекватна дівчина роздяглася в банку Борисполя (відео) Під Києвом злодій заснув під час злочину
Теги: вор, курьез
"Обірвався трос ": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top