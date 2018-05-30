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Вор не пройдет: запорожские продавцы креативно пресекают воровство на рынке (фото)

STYLERКурьезы        30.05.2018 - 12:58
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По словам продавцов, данный метод достаточно действенный

Продавцы на Центральном рынке Запорожья подошли к борьбе с ворами довольно креативно. 

Так, в редакцию местного информационно-аналитического портала "Вместе" запорожанка прислала забавным снимок, сделанный ею на рынке.

В одном из магазинов одежды внимание женщины привлекло объявление, адресованное потенциальным воришкам.

"Не уважаемые наркоманы, воры и т. п. У нас камеры видеонаблюдения. Много!" - говорится на табличке.

Как продавцы в Запорожье борятся с потенциальными воришками (фото: vmestezp.org)

По словам продавцов, данный метод достаточно действенный и уже на протяжении более полугода в магазине не наблюдается ни одной кражи.

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Кстати, в одном из отелей Турции поймали россиянку, которая пыталась вывезти из гостиницы столовый сервиз, полотенца, туалетную бумагу и даже пакетированный чай. На вопрос от работников отеля, зачем ей это все, она ответила, что она заплатила за путевку.

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Теги: вор, курьез
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