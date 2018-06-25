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Вибори в Туреччині: перемогу Ердогана висміяли яскравою карикатурою (фото)

STYLERКурйози        25.06.2018 - 17:08
Фото: facebook.com/RecepTayyipErdogan
Фото: facebook.com/RecepTayyipErdogan

Популярний художник зобразив перемогу глави Турецької Республіки

Політичний діяч Реджеп Тайіп Ердоган знову став президентом Туреччини. Відомий російський художник Сергій Йолкін зобразив перемогу Ердогана в яскравій карикатурі. Відповідне зображення опубліковано на сторінці "DW (на русском)" в соцмережі Facebook.

Президент Турецької Республіки зображений у футбольній формі посеред поля. На табло світиться цифра 52,5%, а в небі виблискує салют.

Фото: facebook.com/dw.russian

Скріншот поста (facebook.com/dw.russian)

Нагадаємо, 24 червня в Туреччині пройшли позачергові парламентські і президентські вибори. Після обробки 97,7% бюлетенів повідомили, що Ердоган набрав понад 50% голосів і тим самим здобув перемогу в першому турі.

Варто відзначити, що більшість голосів отримала і його політична сила "Партія справедливості і розвитку".

Ердоган став президентом Турецької Республіки на перших всенародних виборах, які відбулися в серпні 2014 року. Раніше главу держави обирав парламент. У 2018 році Ердогана переобрали на другий термін.

Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини.

До речі, головний суперник Ердогана визнав поразку на виборах.

Раніше повідомлялося, що Ердоган обіцяє скасувати надзвичайний стан у разі свого переобрання.

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Теги: Турция, выборы, Эрдоган
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