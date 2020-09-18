Ці жорсткі мачо з села розвіють ваші стереотипи про красу (фото)

Сільський гламур як він є (фото: vk.com/selyanstvo1)

У багатьох цих "аполлонах" ви зможете упізнати себе або своїх знайомих

Сільський гламур - безглуздий і нещадний. Таким він був, таким він і залишається через роки.

Здавалося б, зараз завдяки інтернету можна легко стежити за будь-якими модними тенденціями, дивитися на улюблених героїв, які змінюють наряди з дня у день, наслідувати їх. Але ні. Це для слабаків.

Але якщо ви думаєте, що ми говоримо лише про дівчат, які продовжують фотографуватися в леопардових лосинах на тлі бабусиного килима або в занедбаному приміщенні, де проводяться дискотеки з піснями "Іванушек" і групи "Руки вверх", то ви - помиляєтеся.

Адже для багатьох хлопців перпендикулярний до лиця чубчик - це до сих пір або стиль життя, або навіть відчайдушне самовираження свого характеру. Принаймні, так здається, коли дивишся на знімки. Давайте разом посміємося не над людьми, а над їх почуттям стилю.

Вгадай країну по берізкам... (фото: selyanstvo1)

На цьому фото чудово все! (фото: selyanstvo1)

Чубчик як стиль життя (фото: selyanstvo1)

А у вас був такий костюм? (фото: selyanstvo1)

Картина "Бізнесмен в лісі" (фото: selyanstvo1)

Справжній романтик (фото: selyanstvo1)

Дискотека в самому розпалі (фото: selyanstvo1)

Три смерті поросятка: зарізали, спалили і застрелили (фото: selyanstvo1)

Хотіли б собі таку "шубу"? (фото: selyanstvo1)

Справи самі себе не порішають (фото: selyanstvo1)

Справжній вовк (фото: selyanstvo1)

Кліщі схвалюють (фото: selyanstvo1)

Коли стиль тече по твоїх венах (фото: selyanstvo1)

Хочемо додати ще ось що. Сільський гламур зустрічається і у великих містах. Тому не подумайте, що ми висміюємо жителів сіл.

А серед ваших знайомих є такі "мачо", які намагаються виділитися на тлі всіх, наряджаючись в безглузді костюми або відрощуючи чубчика? Якщо так - діліться їх фото в коментарях!

Пропонуємо вам також помилуватися дикими кішечками на стилі. Таких "імператриць-леопардиць" ви теж явно зустрічали на своєму життєвому шляху.

Нагадаємо, нещодавно українка підірвала мережу передвиборчим відео.