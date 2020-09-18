Эти жесткие мачо из села развеют ваши стереотипы о красоте (фото)

Сельский гламур как он есть (фото: vk.com/selyanstvo1)

Во многих этих "аполлонах" вы сможете узнать себя или своих знакомых

Сельский гламур - бессмысленный и беспощадный. Таким он был, таким он и остается спустя годы.

Казалось бы, сейчас благодаря интернету можно легко следить за любыми модными тенденциями, смотреть на любимых героев, которые меняют наряды изо дня в день, наследовать их. Но нет. Это для слабаков.

Но если вы думаете, что мы говорим лишь о девушках, которые продолжают фотографироваться в леопардовых лосинах на фоне бабушкиного ковра или в убитом помещении, где проводятся дискотеки с песнями "Иванушек" и группы "Руки вверх", то вы - ошибаетесь.

Ведь для многих парней перпендикулярная лицу челка - это до сих пор либо стиль жизни, либо даже отчаянное самовыражение своего характера. По крайней мере, так кажется, когда смотришь на снимки. Давайте вместе посмеемся не над людьми, а над их чувством стиля.

Угадайте страну по березкам... (фото: selyanstvo1)

На этом фото прекрасно все! (фото: selyanstvo1)

Челка как стиль жизни (фото: selyanstvo1)

А у вас был такой костюм? (фото: selyanstvo1)

Картина "Бизнесмен в лесу" (фото: selyanstvo1)

Настоящий романтик (фото: selyanstvo1)

Дискотека в самом разгаре (фото: selyanstvo1)

Три смерти поросенка: зарезали, сожгли и застрелили (фото: selyanstvo1)

Хотели бы себе такую "шубу"? (фото: selyanstvo1)

Дела сами себя не порешают (фото: selyanstvo1)

Настоящий волк (фото: selyanstvo1)

Клещи одобряют (фото: selyanstvo1)

Когда стиль течет по твоим венам (фото: selyanstvo1)

Хотим добавить еще вот что. Сельский гламур встречается и в больших городах. Поэтому не подумайте, что мы высмеиваем жителей сел.

А среди ваших знакомых есть такие "мачо", которые пытаются выделиться на фоне всех, наряжаясь в нелепые костюмы или отращивая челочки? Если да - делитесь их фото в комментариях!

Предлагаем вам также полюбоваться дикими кошечками на стиле. Таких "императриц-леопардиц" вы тоже явно встречали на своем жизненном пути.

Напомним, недавно украинка взорвала сеть предвыборным видео.