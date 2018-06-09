Холостяк 9 сезон: головним героєм може стати відомий адвокат

Пропонуємо ближче познайомитися з потенційним Холостяком

Вперше за всю історію романичного реаліті "Холостяк" на СТБ глядачі змогли наперед дізнатися імена кандидатів на роль головного героя 9 сезону проекту і навіть взяти участь у голосуванні і висловити свої переваги.

Один з претендентів - адвокат, власник юридичної компанії Владислав Безрук. Потенційний Холостяк розповів про те, що він цінує в дівчатах і як бачить свою участь в реаліті.

Фото: Владислав Безрук (прес-служба СТБ)

Говорячи про себе, чоловік небагатослівний: "Я правду кажу, кажу те, що думаю, я справжній". Він упевнений, що саме ці його якості і залучили команду проекту, завдяки чому його назвали одним з п'яти завидних женихів. Адже головний герой реаліті "Холостяк", на думку Владислава, повинен бути чесним і прямолінійним. Ці якості він хотів би бачити в своїй обраниці.

Про те, чому чоловік все ще холостяк, він відповідає так: "У мене занадто великий і гіркий життєвий досвід, а ще я добре розбираюся в жінках".

А про свою можливу участь у наступному сезоні проекту говорить: "Якщо я стану Холостяком, я влаштую шоу, справжнє яскраве шоу".

Нагадаємо, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один із яких може стати дев'ятим Холостяком.

Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук.

Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті та на сторінках соціальні мережі телеканалу СТБ, а також в додатку "Телепортал".

Нагадаємо, претендент на роль головного Холостяка країни розповів, чому готовий шукати любов у шоу.