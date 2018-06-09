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Холостяк 9 сезон: главным героем может стать известный адвокат

STYLERТВ-шоу        09.06.2018 - 11:48
Иллюстративное фото (instagram.com/holostyakstb)
Иллюстративное фото (instagram.com/holostyakstb)

Предлагаем поближе познакомиться с потенциальным Холостяком

Впервые за всю историю романического реалити "Холостяк" на СТБ зрители заранее смогли узнать имена кандидатов на роль главного героя 9 сезона проекта и даже поучаствовать в голосовании и высказать свои предпочтения.

Один из претендентов - адвокат, владелец юридической компании Владислав Безрук. Потенциальный Холостяк рассказал о том, что он ценит в девушках и как видит свое участие в реалити.

Фото: Владислав Безрук (пресс-служба СТБ)

Говоря о себе, мужчина немногословен: "Я говорю правду, говорю то, что думаю, я настоящий". Он уверен, что именно эти его качества и привлекли команду проекта, благодаря чему его назвали одним из пяти завидных женихов. Ведь главный герой реалити "Холостяк", по мнению Владислава, должен быть честным и прямолинейным. Эти качества он хотел бы видеть и в своей избраннице.  

О том, почему мужчина все еще холостяк, он отвечает так: "У меня слишком большой и горький жизненный опыт, а еще я хорошо разбираюсь в женщинах".

А о своем возможном участии в следующем сезоне проекта говорит: "Если я стану Холостяком, я устрою шоу, настоящее яркое шоу".

Напомним, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком.

Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук.

Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении "Телепортал".

Напомним, претендент на роль главного Холостяка страны рассказал, почему готов искать любовь в шоу.

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Теги: Холостяк
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