"Порох у порохівницях": Павло Зібров підтвердив свою участь у проекті "Танці з зірками"

Фото: Павло Зібров (instagram.com/pavlo_zibrov)

Стало відомо, кому артист передав єстафету

Відомий український співак Павло Зібров, якому нещодавно виповнився 61 рік, повідомив, що приймає естафету і передає її далі наступному учаснику. Про це артист повідомив у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Павло Зібров прийняв #танціззіркамиchallenge від відомої телеведучої Оксани Марченко і погодився брати участь у танцювальному шоу "Танці з зірками". Хто стане партнеркою артиста – поки не відомо.

У відео, яке опублікував артист, він сидить за піаніно і грає мелодію однієї зі своїх пісень "Женщина любимая". Потім він отримує повідомлення на планшеті і відкриває відео, в якому Оксана Марченко передає йому естафету.

Павло Зібров починає робити зарядку, а в кінці ролика підкручує свої фірмові вуса і повідомляє, що ще є порох у порохівницях.

Свій #танціззіркамиchallenge він передає телеведучій каналу "1+1" у передачі "Сніданок. Вихідний" Валентині Хамайко, яка готується в четвертий раз стати мамою.

Публікація від Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Серп 2018 в 3:01 PDT

Прем'єра танцювального шоу "Танці з зірками" відбудеться 26 серпня.

Нагадаємо, раніше в проекті погодилася брати участь телеведуча Оксана Марченко, дружина скандального політика Віктора Медведчука. У мережі з-за цього розгорівся скандал, журналісти висловили свій протест через пристутність в проекті Марченко.

А шанувальники Марченко влаштували флешмоб в її підтримку, який викликав в мережі бурю обурення.

Відео: РБК-Україна