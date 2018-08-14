"Порох в пороховницах": Павел Зибров подтвердил свое участие в проекте "Танці з зірками"

Фото: Павло Зибров (instagram.com/pavlo_zibrov)

Стало известно, кому артист передал єстафету

Известный украинский певец Павел Зибров, которому недавно исполнился 61 год, сообщил, что принимает эстафету и передает ее дальше следующему участнику. Об этом артист сообщил в видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Павел Зибров принял #танціззіркамиchallenge от известной телеведущей Оксаны Марченко и согласился участвовать в танцевальном шоу "Танці з зірками". Кто стане партнершей артиста – пока не известно.

В видео, которое опубликовал артист, он сидит за пианино и играет мелодию одной из своих песен "Женщина любимая". Потом он получает уведомление на планшете и открывает видео, в котором Оксана Марченко передает ему эстафету.

Павел Зибров начинает делать зарядку, а в конце ролика подкручивает свои фирменные усы и сообщает, что еще есть порох в пороховницах.

Свой #танціззіркамиchallenge он передает телеведущей канала "1+1" в передаче "Сніданок. Вихідний" Валентине Хамайко, которая готовится в четвертый раз стать мамой.

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Авг 2018 в 3:01 PDT

Премьера танцевального шоу "Танці з зірками" состоится 26 августа.

Напомним, ранее в проекте согласилась участвовать телеведущая Оксана Марченко, жена скандального политика Виктора Медведчука. В сети из-за этого разгорелся скандал, журналисты выразили свой протест из-за присутствия в проекте Марченко.

А поклонники Марченко устроили флешмоб в ее поддержку, который вызвал в сети бурю негодования.

Видео: РБК-Украина