Танці з зірками: як стати учасником шоу (відео)

У мережі з'явилося відео з суддями нового сезону

Судді нового сезону шоу Танці з зірками - прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, відомий співак MONATIK і популярний хореограф Влад Яма, - проводять кастинг танцюристів до наступного сезону. У мережі з'явилося яскраве відео відбору.

Ведучий нового сезону проекту Танці з зірками - Юрій Горбунов.

Претендентами на участь є хореографи Ілона Гвоздьова, Євген Кот, Дмитро Жук і переможець шоу Ігор Кузьменко.

Зовсім скоро назвуть імена усіх хореографів, які стануть партнерами зірок-учасників. А ось хто зі знаменитостей візьме участь у шоу – поки залишається таємницею.

Стати частиною танцювального проекту можуть професійні танцюристи віком від 21 року, які мають досвід у бально-спортивній хореографії та володіють іншими танцювальними стилями.

У понеділок, 18 червня, в Києві відбудеться кастинг танцюристів у новий сезон проекту за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, 12 павільйон. Реєстрація учасників з 9:00 до 12:00. Необхідно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова інформація за телефоном: 067 334 82 17.

Відео: Кастинг танцюристів (YouTube/Танці з зірками)

Новий сезон проекту Танці з зірками бажаючі зможуть побачити вже цієї осені на телеканалі "1+1".

До речі, стали відомі імена суддів нового сезону.

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