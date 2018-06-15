Танці з зірками: как стать участником шоу (видео)

В сети появилось видео с судьями нового сезона

Судьи нового сезона шоу Танці з зірками - прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, известный певец MONATIK и популярный хореограф Влад Яма, - проводят кастинг танцоров к следующему сезону. В сети появилось яркое видео отбора.

Ведущий нового сезона проекта Танці з зірками - Юрий Горбунов.

Претендентами на участие являются хореографы Илона Гвоздева, Евгений Кот, Дмитрий Жук и победитель шоу Игорь Кузьменко.

Совсем скоро назовут имена всех хореографов, которые станут партнерами звезд-участников. А вот кто из знаменитостей примет участие в шоу – пока остается тайной.

Стать частью танцевального проекта могут профессиональные танцоры в возрасте от 21 года, имеющие опыт в бально-спортивной хореографии, и которые обладают другими танцевальными стилями.

В понедельник, 18 июня, в Киеве состоится кастинг танцоров в новый сезон проекта по адресу: проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, 12 павильон. Регистрация участников с 9:00 до 12:00. Необходимо при себе иметь паспорт и идентификационный код. Дополнительная информация по телефону: 067 334 82 17.

Видео: Кастинг танцоров (YouTube/Танці з зірками)

Новый сезон проекта Танці з зірками желающие смогут увидеть уже этой осенью на телеканале "1+1".

Кстати, стали известны имена судей нового сезона.

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