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Полезное 11 октября 2026, 10:28

Почему желтеют листья орхидеи: когда это нормально, а когда растение надо спасать

Изменение цвета одного нижнего листа может быть естественным процессом, но массовое пожелтение часто сигнализирует о проблемах с корнями или условиями удержания.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Почему желтеют листья орхидеи (фото: Styler)
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Желтые листья орхидеи не всегда означает, что растение погибает. Если постепенно изменяет цвет один нижний старый лист, это может быть естественным процессом, однако одновременное пожелтение нескольких листков уже следует воспринимать как сигнал проверить состояние цветка.

Как рассказывает Styler, причины пожелтения листьев орхидей объяснили специалисты Американского общества орхидей.

Когда пожелтение листьев является нормальным

У орхидеи фаленопсис иногда может желтеть один из самых старых нижних листьев. Сначала он постепенно теряет зеленый цвет, становится полностью желтым, а затем отпадает. При этом остальная часть растения выглядит здоровой, а новые листья продолжают расти.

В такой ситуации спешить срезать лист не нужно. Растение еще может получать из него питательные вещества. Когда процесс завершится, старый лист легко отделится.

Обратить внимание следует, если желтеют сразу несколько листьев, процесс быстро распространяется или вместе с изменением цвета листья становятся мягкими, сморщенными или покрываются темными пятнами.

Проверьте корни орхидеи

Одна из распространенных причин проблем - повреждение корневой системы. Орхидеям нужна не только вода, но и доступ воздуха к корням. Если субстрат постоянно остается мокрым, корни могут начать отмирать и загнивать.

Поврежденные корни уже не могут нормально снабжать растение водой и питательными веществами. Из-за этого листья могут желтеть, терять упругость и сморщиваться.

Здоровые корни орхидеи обычно упругие, тогда как загнившие могут быть коричневыми, мягкими и кашеобразными. Если проблема именно в корнях, растению может потребоваться пересадка в свежий субстрат с удалением отмерших частей.

Не спешите чаще поливать цветок

Пожелтевшие или сморщенные листья легко воспринять как признак недостатка воды. Однако подобные симптомы могут возникать и из-за чрезмерного полива, когда часть корней уже погибла и растение просто не способно нормально поглощать влагу.

Поэтому перед очередным поливом следует проверить субстрат и корни. Поливать орхидею нужно тогда, когда субстрат приближается к высыханию, а не придерживаться одинакового графика независимо от условий.

Причиной могут быть свет и температура

Пожелтение может возникать и из-за неблагоприятных условий. Чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей способно повредить листья, а резкое похолодание или слишком низкая температура - вызвать их пожелтение и опадение.

Поэтому важно вспомнить, не переставляли ли орхидею в последнее время на другое окно, не стоит ли она на сквозняке и не подвергалась ли резкому перепаду температур.

Еще одной причиной может быть нехватка питательных веществ. В частности, дефицит азота способен вызвать постепенное пожелтение листьев, а недостаток магния чаще проявляется на более старых листьях.

Когда орхидею нужно спасать

Особого внимания требует растение, если пожелтение быстро распространяется, листья становятся мягкими или вялыми, корни темнеют и размягчаются, а на листьях появляются коричневые или черные пятна.

Сочетание пожелтения с коричневыми или черными пятнами может свидетельствовать не только о неправильном уходе, но и о грибковом или бактериальном поражении.

В таком случае следует изолировать растение от других комнатных цветов, внимательно осмотреть корни и листья и определить причину проблемы. Если состояние орхидеи быстро ухудшается или установить причину не удается, лучше обратиться к специалисту по уходу за растениями.

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