Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати

Коли пожовтіння листя є нормальним

В орхідеї фаленопсис час від часу може жовтіти один із найстаріших нижніх листків. Спочатку він поступово втрачає зелений колір, стає повністю жовтим, а згодом відпадає. Водночас решта рослини виглядає здоровою, а нове листя продовжує рости.

У такій ситуації поспішати зрізати листок не потрібно. Рослина ще може забирати з нього поживні речовини. Коли процес завершиться, старий листок легко відокремиться.

Звернути увагу варто, якщо жовтіють одразу кілька листків, процес швидко поширюється або разом зі зміною кольору листя стає м'яким, зморщеним чи вкривається темними плямами.

Перевірте коріння орхідеї

Одна з поширених причин проблем - пошкодження кореневої системи. Орхідеям потрібна не лише вода, а й доступ повітря до коріння. Якщо субстрат постійно залишається мокрим, корені можуть почати відмирати та загнивати.

Пошкоджене коріння вже не може нормально забезпечувати рослину водою та поживними речовинами. Через це листя може жовтіти, втрачати пружність і зморщуватися.

Здорові корені орхідеї зазвичай пружні, тоді як загнилі можуть бути коричневими, м'якими та кашоподібними. Якщо проблема саме в корінні, рослині може знадобитися пересадка у свіжий субстрат із видаленням відмерлих частин.

Не поспішайте частіше поливати квітку

Пожовкле або зморщене листя легко сприйняти як ознаку нестачі води. Однак схожі симптоми можуть виникати і через надмірний полив, коли частина коренів уже загинула та рослина просто не здатна нормально поглинати вологу.

Тому перед черговим поливом варто перевірити субстрат і коріння. Поливати орхідеї потрібно тоді, коли субстрат наближається до висихання, а не дотримуватися однакового графіка незалежно від умов.

Причиною можуть бути світло та температура

Пожовтіння може виникати і через несприятливі умови. Надмірне пряме сонце здатне пошкодити листя, а різке похолодання або занадто низька температура - спричинити його пожовтіння та опадання.

Тому важливо згадати, чи не переставляли орхідею останнім часом на інше вікно, чи не стоїть вона на протязі та чи не зазнавала різкого перепаду температур.

Ще однією причиною може бути нестача поживних речовин. Зокрема, дефіцит азоту здатний спричинити поступове загальне пожовтіння листя, а нестача магнію частіше проявляється на старішому листі.

Коли орхідею потрібно рятувати

Особливої уваги потребує рослина, якщо пожовтіння швидко поширюється, листя стає м'яким або в'ялим, коріння темніє та розм'якшується, а на листках з'являються коричневі чи чорні плями.

Поєднання жовтого забарвлення з коричневими або чорними плямами може свідчити не лише про неправильний догляд, а й про грибкове чи бактеріальне ураження.

У такому разі варто ізолювати рослину від інших кімнатних квітів, уважно оглянути коріння та листя й визначити причину проблеми. Якщо стан орхідеї швидко погіршується або причину встановити не вдається, краще звернутися до фахівця з догляду за рослинами.