Почему фиалка увядает осенью

В ноябре сокращается световой день, начинается отопительный сезон, а у окон становится холоднее. Все это оказывает влияние на состояние комнатных растений.

Специалисты Университета штата Айова отмечают, что осенью и зимой большинство комнатных растений растет медленнее и требует меньше воды. Если продолжать поливать их по летнему графику, почва может оставаться слишком влажной.

В материале они также отмечают, что чрезмерный полив и плохой дренаж могут привести к загниванию корней фиалки. Листья при этом желтеют, опускаются и размягчаются.

Как отличить перелив от пересыхания

Прежде чем поливать увядшую фиалку, проверьте влажность почвы. Сухой поверхности недостаточно для вывода – глубже субстрат может оставаться влажным.

Признаки пересыхания:

Почва сухая не только сверху, а также немного глубже.

Горшок стал заметно легче.

Листья опустились и потеряли упругость.

После продолжительного пересыхания земля может отставать от стенок горшка.

Признаки возможного перелива:

Почва остается мокрой в течение длительного времени.

Листья увядают, хотя влаги достаточно.

Нижние листья желтеют и размягчаются.

При загнивании корни становятся коричневыми, мягкими и скользкими.

Как известно, поврежденная корневая система не может нормально снабжать растение водой. Поэтому фиалка иногда выглядит обезвоженной даже в мокрой почве.

Как спасти фиалку, если листья стали мягкими

Если почва пересохла, поставьте горшок с дренажными отверстиями в неглубокую емкость с водой комнатной температуры на 20-30 минут. Когда субстрат сухой и плохо впитывает влагу, увлажняйте его постепенно небольшими порциями. После полива дайте лишней воде стечь.

Если фиалку перелили, прекратите полив, слейте воду из поддона и проверьте дренажные отверстия.

Когда почва долго не просыхает, а листья продолжают увядать, осторожно достаньте растение из горшка и осмотрите корни.

По рекомендациям специалистов Университета Мэриленда, загнившие участки корней можно удалить, а здоровые части растения пересадить в свежий субстрат.

Темные и мягкие корни аккуратно срежьте чистым инструментом. Светлые и упругие оставьте. Для пересадки используйте легкий фиалок и горшок с дренажными отверстиями.

Если большинство корней погибло или стебель начал гнить у поверхности почвы, шансы спасти растение значительно ниже. При наличии здорового листа можно попытаться вырастить новую фиалку из черенка.

Как ухаживать за фиалкой в ноябре

За рекомендациями RHS, осенью и зимой важно соблюдать несколько правил:

Полив. Увлажняйте почву после подсыхания поверхности. Не оставляйте воду в поддоне.

Увлажняйте почву после подсыхания поверхности. Не оставляйте воду в поддоне. Температура. Поддерживайте 18-24 градуса днем и около 16 градусов ночью. Избегайте холодных сквозняков и резких температурных изменений.

Поддерживайте 18-24 градуса днем и около 16 градусов ночью. Избегайте холодных сквозняков и резких температурных изменений. Освещение. Обеспечьте яркий рассеянный свет. Зимой растение можно переставить на более светлый подоконник, защитив от прямого солнца.

Обеспечьте яркий рассеянный свет. Зимой растение можно переставить на более светлый подоконник, защитив от прямого солнца. влажность. Не опрыскивайте листья. Для повышения влажности воздуха поставьте горшок над поддоном с влажной галькой так, чтобы его дно не касалось воды.

Не торопитесь подкармливать ослабленную фиалку. Сначала устраните причину увядания и убедитесь, что корневая система здорова.

После полива или пересадки наблюдайте за состоянием растения. Если листья продолжают увядать, а почва остается мокрой, следует повторно проверить корни. Сильно поврежденная корневая система не всегда восстанавливается.