Гриб, которому не страшен мороз: где в Украине найти зимний опенок и как правильно его готовить

Гриб, переживающий заморозки

Зимний опенок, или фламулина бархатноножная (Flammulina velutipes) - один из самых известных грибов холодного сезона. В отличие от многих привычных осенних видов он может расти от поздней осени до весны.

Искать его следует не среди опавших листьев, а на древесине лиственных пород - в частности на пнях, поваленных стволах и поврежденных участках деревьев. Гриб часто образует плотные пучки, особенно заметные на темном фоне коры.

Зимний опенок (фото: wikipedia.org)

Его шляпка обычно желтовато-оранжевая или рыжевато-коричневая, а в сырую погоду становится скользкой и блестящей. Ножка темнеет вниз и имеет характерную бархатную поверхность.

Самое удивительное - способность плодовых тел выдерживать заморозки. Когда температура снова повышается, гриб может возобновить развитие. Об этой особенности фламулины сообщает Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней.

Можно ли найти грибы после первых морозов

Да. Похолодание не прекращает развитие всех грибов одновременно. Некоторые виды приспособлены к низким температурам, а во время оттепелей могут снова формировать плодовые тела.

Кроме фламулины, в холодный сезон можно встретить и другие древесные грибы, в частности некоторые виды вешенок. Однако их появление зависит от вида, влажности, температуры и условий. Поэтому не стоит ожидать, что после каждого мороза лес будет полон грибов.

Есть и другая интересная особенность: когда листья опадают, заметить грибы на стволах иногда легче, чем летом. Яркие шляпки на темной древесине выделяются издалека, а отсутствие густой растительности открывает участки, которые раньше были скрыты.

Почему зимние грибы нуждаются в особой осторожности

Собирать грибы только по цвету или общему виду опасно. У фламулины есть ядовитые двойники, в частности галерина окаймленная (Galerina marginata), которая может расти на древесине и представляет смертельную опасность.

Для распознавания нужно учитывать совокупность признаков: строение шляпки и ножки, цвет пластинок, наличие кольца, тип древесины и другие характеристики.

Даже качественной фотографии не всегда достаточно для надежного определения вида.

Североамериканская микологическая ассоциация (NAMA) также отмечает: не существует одного визуального признака, который безошибочно отличает съедобные грибы от ядовитых.

Потому незнакомые грибы лучше фотографировать и оставлять в лесу. А если нет полной уверенности в определении вида, не стоит брать их для приготовления.

Грибы, не боящиеся мороза (wikipedia.org)

Важно: морозостойкость не делает гриб автоматически безопасным для потребления. Собирайте только те виды, которые вы знаете, и не употребляйте грибов, определенных только по фото или одному внешнему признаку.

Как подготовить зимние опята к приготовлению

Зимний опят требует тщательной очистки и обязательной термической обработки. В то же время готовить можно только грибы, вид которых достоверно подтвержден.

Перед приготовлением

Очистите грибы. Удалите остатки древесины, листьев и другой мусор.

Удалите остатки древесины, листьев и другой мусор. Осмотрите каждый гриб. Отбросьте поврежденные или испорченные экземпляры.

Отбросьте поврежденные или испорченные экземпляры. Обрежьте жесткие ножки. Нижняя часть ножки фламулины темная, волокнистая и часто слишком жесткая, поэтому для блюд обычно оставляют шляпки и более нежные части.

Нижняя часть ножки фламулины темная, волокнистая и часто слишком жесткая, поэтому для блюд обычно оставляют шляпки и более нежные части. Не ешьте сырыми. Зимние опята нужно тщательно приготовить перед потреблением.

По данным британской природоохранной организацииWoodland Trust, фламулина используют после термической обработки, а ее жесткие ножки обычно не используют.

Как пожарить зимние опята с луком

Если грибы достоверно определены как съедобная фламулина, можно приготовить простое блюдо.

Ингредиенты:

300 г зимних опят;

1 луковица;

1-2 столовых ложки масла;

соль - по вкусу.

Приготовление:

Очистите грибы, обрежьте жесткие части ножек и промойте при необходимости.

Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до мягкости.

Добавьте грибы и готовьте, регулярно помешивая, до полной готовности. Не оставляйте их сырыми внутри.

Посолите напоследок и подавайте горячими.

Важно: фламулин можно спутать с галериной отороченной (Galerina marginata) - смертельно ядовитым грибом, который также растет на древесине. Ядовитые вещества галерины не исчезают при варке или жарке. Поэтому если есть сомнения в определении грибов, не используйте их для приготовления.