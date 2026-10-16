Как безопасно почистить серебро и золото дома: советы от Pandora, Tiffany & Co и других

Как понять, можно ли чистить украшение дома

Перед очисткой выясните, из какого материала изготовлено украшение, имеет ли оно покрытие и вставки с камнями. Если в изделии соединено несколько материалов, учитывайте особенности ухода за самым щепетильным из них.

Если точный состав украшения неизвестен, начните с осторожного протирания мягкой сухой тканью без ворса. Перед использованием воды или специальных средств проверьте рекомендации производителя.

В особой осторожности нуждаются позолоченные украшения, изделия с родиевым покрытием и черное серебро. Жесткие щетки, абразивные средства и интенсивное трение могут повредить их поверхность. Поэтому способы очищения обычного золота или серебра не всегда подходят для таких изделий.

Как почистить золотые украшения

Американское геммологическое общество (AGS) рекомендует мягкий мыльный раствор и деликатную очистку.

Приведенные ниже шаги подходят для простых золотых украшений без камней, эмали и декоративного покрытия. Если изготовитель дает отдельные указания, следуйте им.

1. Приготовьте раствор. Добавьте в теплую воду небольшое количество мягкого средства для мытья посуды.

2. Аккуратно очистите украшение. Используйте мягкую ткань, а для углублений и звеньев цепочки - щеточку с мягкой щетиной. Не сильно нажимайте.

3. Смойте остатки. Тщательно промойте украшение чистой, чуть теплой водой.

4. Просушите. Промокните безворсовой салфеткой и дайте полностью высохнуть перед ноской или хранением.

Не любое изменение цвета золота связано с загрязнением. Ювелирные золотые сплавы могут темнеть из-за других металлов в их составе. Если после мытья пятна остались, лучше обратиться к соответствующим специалистам.

Как убрать потемнение с серебра

Серебро может темнеть под влиянием соединений серы, влаги, косметики и бытовой химии. Для удаления такого налета Tiffany & Co. рекомендует использовать специальное средство для серебра и мягкую ткань.

Для обычного серебряного украшения без покрытия, камней и декоративных чернений действуйте так:

1. Выберите средство для серебряных ювелирных изделий и проверьте ограничения на этикетке.

2. Если инструкция предусматривает нанесение на ткань, используйте небольшое количество и деликатно протрите металл.

3. Смойте средство, если этого требует изготовитель, и тщательно высушите украшение.

Декоративные темные углубления не следует вычищать до блеска. На оксидированном серебре они являются частью отделки. Полировочные средства могут его снять; для таких изделий Tiffany рекомендует сухую чистую ткань.

Очищенное серебро храните сухим отдельно от других украшений, желательно в мешочке с защитой от потемнения.

Как ухаживать за позолоченными украшениями

Позолота - это покрытие, поэтому средство для очистки серебряного основания не обязательно подходит для поверхности изделия.

К примеру, для своей коллекции с покрытием розовым золотом Pandora рекомендует:

Слегка смочить мягкую ткань без очищающей пропитки в чуть теплой воде с небольшим количеством мягкого мыла.

Осторожно протереть украшение.

Смыть остатки мыла чистой водой и промокнуть мягкой салфеткой.

Бренд предостерегает от использования жидкостей для полировки серебра, ультразвука и салфеток с очистной пропиткой, не предназначенных для этого покрытия. Для других позолоченных изделий проверьте рекомендации производителя.

Если позолота уже стерлась, чистка не восстановит ее - нужна оценка ювелира.

Какие украшения лучше не замачивать

Для изделий с жемчугом, опалами и изумрудами Ювелирный совет Южной Африки рекомендует осторожную очистку мягкой влажной тканью без замачивания. Для более глубокой чистки следует уточнить способ у ювелира: значения имеют и вставка, и ее обработка.

Также не стоит:

чистить украшения зубной пастой или отбеливателем - они могут повредить поверхность;

- они могут повредить поверхность; использовать ультразвуковую ванночку без проверки совместимости, особенно если камень шатается или имеет сложное крепление.

Когда лучше обратиться к ювелиру

Если после очистки на украшении остались пятна, изменился цвет покрытия или появились царапины, проблема может быть не только в загрязнении. Не стоит пытаться устранить ее более сильным трением или агрессивными средствами.

К ювелиру также следует обратиться, если камни расшатались, застежка повреждена или покрытие начало стираться. Такие проблемы невозможно устранить самостоятельно.

Уход за антикварными, дорогими и особенно ценными украшениями лучше предварительно согласовать с производителем или ювелиром, особенно если их состав или особенности отделки неизвестны.

Чтобы украшения дольше оставались чистыми, снимайте их перед уборкой, плаванием и тренировками. Храните изделия в отдельных мягких мешочках или отделениях ящика, чтобы они не царапали друг друга.